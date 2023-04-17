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15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

Tıp dünyasında neden oluştuğu çözülemeyen ve net bir tedavisi olmayan migren hastalığı için önemli bir gelişime kat edildi. Migreni geçirebilen ve hızla emilen bir burun spreyi üretildi. Sprey ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından onay aldı. Peki, sprey nasıl işe yarıyor ve bir yan etkisi var mı?

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  • 15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

    ABD'DE TEMMUZ'DA SATIŞA SUNULMASI BEKLENİYOR

    ABD Gıda ve İlaç İdaresi, yetişkinlerde migren ağrısını hızla gideren yeni burun spreyine onay verdi. ABD'li ilaç geliştiricisi Pfizer'ın geliştirdiği Zavzpret adlı burun spreyi ilacı Temmuz 2023'te eczanelerde satılması bekleniyor.
  • 15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

    İlaç şirketinin baş ticari yekilisi olan Angela Hwang "Zavzpret'in FDA'den onay alması, ağrıdan kurtulmaya ihtiyaç duyan ve ağızdan alınan ilaçlara karşı alternatif seçenekleri tercih eden migren hastaları için önemli bir atılım" dedi.

     
  • 15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

    BAZI KİŞİLERİN AĞRISINI 15 DAKİKADA KESTİ

    İlacın klinik deneylerinde bazı migren hastalarının ağrısı ve diğer rahatsız edici semptomlar 15 dakika gibi kısa bir sürede kesildi. Ağrı dışındaki migren semptomları arasında ışık hassasiyeti ve mide bulantısı da bulunuyor.
  • 15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

    Migreni tedavi etmek farklı ilaç türleri piyasayada mevcut. Ancak burun spreyi Zavpret beyinde salgılanan ve iltihaplanmaya katkıda bulunan bir protein olan kalsitonin geniyle ilişkili  CGRP adlı bir peptidi bloke ederek çalışıyor. Spreyin bu türden ilk ilaç olduğu ifade ediliyor.
  • 15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

    İLAÇ YUTMAK ZOR OLDUĞU İÇİN SPREY ŞEKLİNDE

    CGRP'yi bloke eden ağızdan alınan birkaç hap daha piyasada mevcut. Ancak migreni olan birçok kişinin ciddi mide bulantısı deneyimlediğini ve yutmak zorunda oldukları illaçları tolere edemedikleri için burun spreyi geliştirildiği ifade ediliyor.
  • 15 dakikada migren ağrısını kesen burun spreyi ABD'de onaylandı!

    Hakemli bilimsel dergi The Lancet Neurology'de yayımlanan deney sonucunda, 10 miligramlık tek bir Zavzpret dozu alan kişilerin yaklaşık 24'ünün semptomlarının iki saat içinde kaybolduğu tespit edildi.

    Migren hastalığı dünya genelinde insanların yüzde 10'undan fazlasını etkiliyor ve kadınlarda, erkeklere oranlara yaklaşık 3 kat daha yaygın görülüyor. 

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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