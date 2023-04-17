Migreni tedavi etmek farklı ilaç türleri piyasayada mevcut. Ancak burun spreyi Zavpret beyinde salgılanan ve iltihaplanmaya katkıda bulunan bir protein olan kalsitonin geniyle ilişkili CGRP adlı bir peptidi bloke ederek çalışıyor. Spreyin bu türden ilk ilaç olduğu ifade ediliyor.