SAHURDAN SONRA İLK 4 SAAT

Sahurdan sonra devam eden ilk dört saatlik süreç anabolik büyüme evresi olarak bilinir. Vücudunuz sahurda yediğiniz besinleri mevcut aktivitenizi güçlendirmek için ve hücresel doku büyümeleri için kullanmaya başlar.

Pankreas insülin hormonu salgılar, bu da yemekten sonra kan dolaşımınızda glikozun kullanılması ve fazla enerjiyi daha sonra kullanmak üzere hücrelerinizde depolanması anlamına gelir. Eğer sahurdan sonra uyumassanız oruç daha kolay geçebilir.