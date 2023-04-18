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14 saat oruç tutarken vücutta neler olur? Saat saat vücudunuzda olan değişmeler!

Ramazan ayı boyunca sahur vaktinden, akşam iftar vaktine kadar vücuda herhangi bir besin takviyesi alınmaz. Yaklaşık 14 saat süren bu süreç içerisinde vücudunuzda ne gibi değişimler meydana gelir, saat saat anlattık. İşte, oruç tutarken vücudunuzda meydana gelen değişimler...

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  • 14 saat oruç tutarken vücutta neler olur? Saat saat vücudunuzda olan değişmeler!

    SAHURDAN SONRA İLK 4 SAAT

    Sahurdan sonra devam eden ilk dört saatlik süreç anabolik büyüme evresi olarak bilinir. Vücudunuz sahurda yediğiniz besinleri mevcut aktivitenizi güçlendirmek için ve hücresel doku büyümeleri için kullanmaya başlar.

    Pankreas insülin hormonu salgılar, bu da yemekten sonra kan dolaşımınızda glikozun kullanılması ve fazla enerjiyi daha sonra kullanmak üzere hücrelerinizde depolanması anlamına gelir. Eğer sahurdan sonra uyumassanız oruç daha kolay geçebilir.
  • 14 saat oruç tutarken vücutta neler olur? Saat saat vücudunuzda olan değişmeler!

    İLK DÖRT SAAT SONRASI KALAN 10 SAAT

    4 saatin ardından kalan 10 saatte vücudunuzda bulunan ekstra besinler kullanılır. Bunlar karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerdir. Enerji sağlamak için sırayla katabolik bozulma için tüketilirler.

     
  • 14 saat oruç tutarken vücutta neler olur? Saat saat vücudunuzda olan değişmeler!

    En son sahurda yediğiniz yemeğin hücrelerde depolanan enerji kapasitesi tamamen tükenince vücudunuz artık kendi depoladığı yağları enerji için yakmaya başlar. Vücut depolanmış yağları parçalamak için keton olarak bilinen kimyasal enzimleri kullanır.

    Oruç haricinde daha uzun süreli açlıklarda ise vücut tüm yağ depolarını kullandıktan sonra son çare olarak protein depolarını kullanmaya başlar. Ancak bu durum çok uzun süreli açlıklarda oluşur. 
  • 14 saat oruç tutarken vücutta neler olur? Saat saat vücudunuzda olan değişmeler!

    Oruç tutarken genellikle yağ depolarını kullanmaya başlayan vücutta otofaji başlar. Otofaji, MTOR adı verilen bir büyüme düzenleyicisindeki azalma ile tetiklenen olaydır. Temel olarak hücreleriniz yenilenmeye başlar.

    Bu esnada kansere, hızlı yaşlanmaya veya kronik hastalığa yol açabilecek ölü ya da hasarlı hücrelerden kurtulursunuz. Daha sonra orucunuzu açarak bu yeniden bu döngüyü tekrarlarsınız.
  • 14 saat oruç tutarken vücutta neler olur? Saat saat vücudunuzda olan değişmeler!

    Özetle oruç tuttuğunuz zaman döngüsü içerisinde vücudunuzun sağlığını ve dayanıklılığını artırırsınız. Ancak 14 - 15 saati geçen daha uzun süreli açlıklar vücudunuzda hasarlar bırakabilir. Ayrıca oruç tutmak her insana uygun olmayabilir, bunun için ilk önce doktoronuza başvurmanız gerekir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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