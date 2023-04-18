Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sipariş vermeden önce bunlara dikkat etmeniz gerekenler

Bir restoran veya kafede yemek yerken vereceğiniz siparişte dikkat etmeniz gereken bazı hijyen kuralları vardır. Özellikle gittiğiniz restoranı ilk defa deniyorsanız dikkat edeceğiniz birkaç hijyen detayı tercihlerinizi değiştirebilir, EkşiŞeyler'de belirtilen bu hijyen kurallarından örnek alarak sizler için derledik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    YEŞİLLİKLER

    Hijyeninden emin olmadığınız bir yerde ya da ilk defa gittiğiniz bir restoranda salata ilk tercihiniz olmayabilir. Hijyeninden emin olmadığınız bir yerde yeşilliklerin nasıl temizlendiğini bilemeyebilirsiniz. 

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    2. OTELLERİN AÇIK BÜFESİ

    Otellerde açık büfelerde gördüğünüz birçok ürün bir önceki günden kalma ürün olabilir. Genellikle pasta reyonundan tercih edeceğiniz kek veya çörekler içerisindeki krema dünden kalabilir veya farklı bir ürün tamamen farklı bir ürüne çevrilebilir. 

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    3. PİŞMESİ UZUN SÜREN ÜRÜNLER

    Makarna, lazanya gibi pişmesi uzun süren ürünleri eğer iyi bir restoranda yemiyorsanız, bu ürünler önceden ön pişirmeyle hazırlanır.  Sipariş geldiğinde ise sosu ilave edilerek servis edilir. Hazır paketlenmiş noodlelar gibi düşünebilirsiniz.

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    4. TATLILAR

    Çoğu tatlılar buzlukta saklanmak için müsaittir. Örneğin siprariş ettiğiniz bir sufle o anda yapılması uzun süreceği için önceden hazırlanıp dolaptan çıkarılır ve çözdürüldükten sonra sosla servis edilir.

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    5. TAVALAR

    Bazı restoranlarında kullanılan wok tavalar genellikle yıkanmayabilir, sipariş sonrası silinir ve tekrar yağlanır. Çünkü sürekli yıkanması hem vakit kaybı hem de yemeğin tadını alacağı düşünülür.

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    6. POĞAÇALAR

    Genelde pastanelerden alınan poğaçalar birçok insanın midesini yakabiliyor. Bunun asıl nedeni uygulanan teknikten ziyade kullanılan yağ türüdür. Endüstriyel mutfaklarda sıklıkla kullanılan Alba yağı, bazı pastanelerde tercih ediliyor. Kimyasal bir yağ olan Alba yağı uzun ürünlerde uzun süre tazelik ve dayanıklılık sağlar. 

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    7. TUZ VE KARABİBER

    Lüks bir restorana gittiğinizde özellikle yurtdışında sofrada tuz ve karabiber göremezsiniz. Bunun nedeni ise şefin tuzun ayarını dört dörtlük yaptığını düşündürmek istemesidir. Hatta ekstra tuz istemek bazen saygısızlık olarak bile görülebilir.

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    8. BEYAZ ET

    Özellikle yaz aylarında beyaz et tüketmek riskli olabilir. Beyaz et çok hızlı bir şekilde bozulabildiği için Salmonella riski yazın daha çok artar, bunun yerine kırmızı et ya da sebze tercih edebilirsiniz.

     
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    9. BARLAR

    Temizliğinden emin olmadığınız bar/pub gibi yerlerde tercih edebileceğiniz ürünler genellikle kızartmalardır. Kızartmaların dereceleri yüksek olduğu için bakteri ve mikroorganizma barındırmazlar.
  • Sipariş vermeden önce dikkat etmeniz gerekenler! Restoranların hijyeni...

    10. GARSONLAR

    Bir restoran veya kafede garsonlara kötü davranmak iyi bir fikir olmayabilir, sonuç olarak yemeğinizi servis eden kişi yine garsonlardır.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.