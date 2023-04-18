7. TUZ VE KARABİBER

Lüks bir restorana gittiğinizde özellikle yurtdışında sofrada tuz ve karabiber göremezsiniz. Bunun nedeni ise şefin tuzun ayarını dört dörtlük yaptığını düşündürmek istemesidir. Hatta ekstra tuz istemek bazen saygısızlık olarak bile görülebilir.