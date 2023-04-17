BAĞIRSAKLARI TIKAYABİLİR

Sakız yutulduğu zaman mide asidi tarafından tamamen parçalanamayabilir ve bağırsaklarda yapışkan bir küme halinde kalmabilir. Bu durum bağırsakları tıkamasına neden olur. Ancak vücudunuz bunu zamanla sindirerek atar.

Sık sık sakız yutmak alışkanlık haline getirilirse problem büyüyebiliir. Çünkü bağırsaklar ciddi anlamda tıkanabilir, bu nedenle önerilmez.