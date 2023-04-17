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Sakız yutarsanız ne olur? Gerçekten uzun süre bağırsaklardan çıkmaz mı?

Sakız çiğnerken yanlışlıkla veya isteyerek yutabilir. Bazı iddialara göre sakız yutan insanın bağırsaklarından uzun süre boyunca çıkmaz çünkü sindirilemez. Peki, gerçekten sakız yuttuğunuzda ne olur?

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  • Sakız yutarsanız ne olur? Gerçekten uzun süre bağırsaklardan çıkmaz mı?

    SAKIZ SİNDİRİLEBİLİR ANCAK...

    Birçok insan sakız yutulduğunda bağırsaklarda kalacağına dair endişe eder. Ancak bu efsane doğru değildir. Sakızın mideye yapışmadığı ve sindirim sisteminden geçtiği kanıtlanmıştır. Ancak sakız mideden geçerken bazı sorunlara neden olabiliyor.

     
  • Sakız yutarsanız ne olur? Gerçekten uzun süre bağırsaklardan çıkmaz mı?

    SİNDİRİM SİSTEMİNİ OLUMSUZ ETKİLER

    Genellikle doğal olmayan malzemelerden yapılan sakız yutulduğu zaman sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketleri yavaşlayabilir, gaz, şişkinllik ve kabızlığa neden olabilir.
  • Sakız yutarsanız ne olur? Gerçekten uzun süre bağırsaklardan çıkmaz mı?

    BESİN MADDELERİNİN EMİLİMİNİ ENGELLER

    Ayrıca sakız yutulduğunda bazı besin maddelerinin emilimini engeller. Bu nedenler düzenli olarak sakız çiğnemek vücudunuzun gerekli besinleri emmesini de engeller. Bu nedenle bir yemekten hemen önce ya da sonra sakız çiğnenmesi uzmanlar tarafından önerilmez.
  • Sakız yutarsanız ne olur? Gerçekten uzun süre bağırsaklardan çıkmaz mı?

    BAĞIRSAKLARI TIKAYABİLİR

    Sakız yutulduğu zaman mide asidi tarafından tamamen parçalanamayabilir ve bağırsaklarda yapışkan bir küme halinde kalmabilir. Bu durum bağırsakları tıkamasına neden olur. Ancak vücudunuz bunu zamanla sindirerek atar. 

    Sık sık sakız yutmak alışkanlık haline getirilirse problem büyüyebiliir. Çünkü bağırsaklar ciddi anlamda tıkanabilir, bu nedenle önerilmez.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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