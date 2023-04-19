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Dünyaca ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik yöntemleri! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

Dünyaca ünlü isimlerin güzelliklerini korumak için uyguladığı ilginç hileler arasında bir ay boyunca saçını yıkamayandan yine saçını meyve suyuyla yıkayana kadar türlü yöntemler bulunuyor. İşte, dünyaca ünlü isimlerin uyguladıkları birbirinden tuhaf güzellik hileleri...

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  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    SALMA HAYEK

    Güzel oyuncu sabahları uyandığında yüzünü yıkamıyor. Gece boyunca oluşan doğal yağların cildi yenileyebilmesi için sabah saatlerinde yüzünü yıkamamayı tercih ediyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    JULİANNE HOUGH

    Julianne Hough dişlerini beyazlatmak için zerdeçala başvuruyor. Holloywood'un en parlak gülüşlerinden birisine sahip olan Woodley, bunu zerdeçala borçlu gibi.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    SHAİLENE WOODLEY

    Shailene Woodley saçları ne kadar yağlanırsa o kadar iyi ve sağlıklı olacağını düşündüğü için nadiren yıkıyor. Ek olarak olabildiğince az ürün kullanılıyor. Saçlarını da ayda bir yıkıyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    CARDİ B

    Cardi B yüzünde pürüzsüz bir görünüm oluşturmak için tıraşlamayı tercih ediyor. Dermaplaning sayesinde de ölü derilerden kurtuluyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    KATE HUDSON

    Dünyaca ünlü oyuncu Kate Hudson, yüzündeki yorgunlukları hafifletmek için buzlu su kullanıyor. Yanaklarına renk gelmesini istediğinde yüzünü bir dakika boyunca buzlu suda bekletiyor. Bu işlem gözenekleri ciddi anlamda sıkılaştırıyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    LADY GAGA

    Ünlü müzisyen Lady Gaga yüzünün şeklini değiştirebilmek için sık sık bantlara başvuruyor. Peruk taktığı günlerde yüzünü bantlamaya özen gösteren Lady Gaga bu sayede çok daha şık bir görünüm elde ediyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    NİCOLE KİDMAN

    Parlak ve sağlıklı saçlarıyla dikkat çeken Kidman, saçlarını yıkarken meyve suyu kullanıyor. Saç rengine bağlı olarak meyve suyu çeşitleri de değişiyor. Kızıl saç kullanırken kızılcık suyu kullanmayı tercih ediyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    MARGOT ROBBİE

    Ünlü oyuncu dudak balmlarının pek işe yaramadığını düşünüyor. Bunun yerine bebekler için üretilen pişik kremlerine başvuruyor. Bu kremlerin dudaklarını nemlendirdiğini ve yatıştırdığını düşünüyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    CHOLE GRACE MORETZ

    Ergenliğinde kistik sivilcelerle mücadele eden oyuncu, yüzünü zeytinyağı ile yıkıyor. Bu sayede cildinde lekeler kalmadığını söylüyor.

     
  • Ünlü isimlerin uyguladığı tuhaf güzellik sırları! Saçını ayda bir yıkayan az değil!

    CAMERON DİAZ

    Cameron Diaz yüzünde çıkan sivilceler için enfeksiyonu önlediği için göz damlası kullanıyor. Böylelikle kızarıkları ve şişlikleri de önlüyor.

    Kaynak: Bright Side

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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