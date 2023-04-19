6. FİLİPİNLER

Doğası ve egzotik güzelliği ile Filipinler en popüler tatil bölgelerinden birisi. Ayrıca Türkiye'ye vizesiz seyahat hakkı da tanıyan bir ülke. Bir Filipin pesosu 0,35 Türk lirası değerinde, yani 1 Türk lirası yaklaşık 3 Filipin pesosuna karşılık geliyor. Eşsiz plajları ve doğal güzellikleri ile Filipinler görülmeye değer yerlerden birisi.