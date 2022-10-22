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Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'ndeki iç kalede yürütülen kazı çalışmasında bulunan sikke, seramik kaplar ve çeşitli buluntular turizme kazandırıldı

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AA
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Muğla'nın Milas ilçesinde, bölgenin en önemli ören yerleri arasında bulunan ve yıl boyunca kazı çalışmaları sürdürülen Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış Beçin Antik Kenti'nde, tarihi niteliği olan eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

     
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    AA'nın haberine göre Anadolu tarihinin kesintisiz izlenebildiği özel yerlerden olan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yürütülüyor. Birçok eserin gün yüzüne çıkarıldığı çalışmalarda, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Kazı Heyeti Başkanı Kadir Pektaş, antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere uzandığını, asıl önemini Menteşe Beyliği döneminde kazandığını söyledi.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Kentteki birçok alanda kazı ve restorasyon çalışması yürüttüklerini belirten Pektaş, "Bu yılki kazı çalışmaları türbe ve mezarlığın bulunduğu alanla iç kalede yürütülüyor. Mezarlığın bulunduğu alanda yürüme yollarının zaviye ile ilişkisini kuran bir bağlantı yolu tespit ettik ve konservasyonunu yaptık. Şu anda çalışmalarımız bu alanda devam ediyor ve mezarlar ortaya çıktıktan sonra restorasyonlarını tamamlayacağız" diye konuştu.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Mezar alanında Türk, Menteşe ve Erken Osmanlı dönemlerinden çok sayıda mezarla karşılaştıklarını anlatan Pektaş, bölgede yaklaşık 200 kadar mezar bulunduğunu, otların kapladığı biraz bakımsız durumda olan bölgeyi de gezilebilir bir hale getirdiklerini kaydetti.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    "HELENİSTİK DÖNEM'E TARİHLENEN YAPININ ÇEVRESİNDE KAZI ÇALIŞMASI YAPIYORUZ"

    Kadir Pektaş, iç kalede surların girişi tarafındaki burçlarla beraber restorasyon projesini hazırlamak için çalışma yürüttüklerini anlatarak, bu kapsamda surların iç kaleye bakan yönünde kazı çalışması yaptıklarını ifade etti.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Daha önce Helenistik Döneme tarihlenen bir yapının bulunduğu çevrede kazı yaptıklarını anlatan Pektaş, şöyle konuştu:

    "Yapının çevresinde kazı çalışmamız sürüyor. Burada dikdörtgen planlı bir yapının içi boşaltılıyor. Sarnıç olarak kullanıldığını düşündüğümüz tonozlu bölümün iç kısmından da toprak boşaltması yaptık. Bu bölümde de büyük blok taşlar ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Klasik, Helenistik, Bizans ve Roma dönemlerine ait bazı buluntularla karşılaştık.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Üst kısımlarda ise Menteşe ve Osmanlı dönemlerine ait buluntularımız var. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yılki kazı çalışmalarımızda da buluntularımız yine oldukça zengin. Kazı çalışmalarında Helenistik dönem ile Türk devrinden sırlı seramikler oldukça yoğun, bunun yanı sıra çeşitli dönemlere ait sikkeler var. Bunlar bize tarihleme için önemli ipuçları veriyor."

     
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

    Pektaş, bu alandaki kazı çalışması da tamamlandıktan sonra bir restorasyon projesiyle, antik kentin rahatlıkla gezilebileceği bir rota ile bölgeyi turizme kazandırmayı planladıklarını sözlerine ekledi.
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular
  • Beçin Antik Kenti'nde heyecan verici bulgular

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