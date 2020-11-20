Kasım ayı celp alımları Aralık ayına ertelendi. Yaşanan son dakika gelişmesi sonrası "Bedelli askerlik ertelendi mi?" ve "Kasım dönemi celp alımları durdu mu?" sorularının cevabı merak edilip araştırılıyor. Öte yandan "Terhisler durduruldu mu?é sorusunun cevabı da merak ediliyor. İşte, Kasım ayı celplerinin ertelenmesi ile ilgili merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre de, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ve bedelli askerlerin sevk tarihlerinde ise erteleme olmadığı kaydedildi.

TERHİSLER ERTELENDİ Mİ?

AA'nın haberine göre MSB tarafından, askerlik görevlerini yapmak üzere sevke tabi olan yükümlülerin sevk tarihlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Pandemi ile mücadele kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihlerinde sevke tabi yükümlülerin sevkleri, 22-24 Aralık 2020 tarihleri arasında icra edilecek şekilde ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terhislerin ertelenmesi gibi bir durumun şu an için söz konusu olmadığı kaydedildi.