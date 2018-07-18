Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, saat 09.30 Habertürk TV'de Serdar Kuter'in konuğu olacak ve konu ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verecek. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler çalıştıkları işyerlerinden kıdem tazminatını alabilecek mi? Bedelli askerlik iş değiştirmek için fırsat yaratacak mı?

Bedelli askerlik izin süresinden düşülecek mi? Ücretli izinle bedelli askerlik yapılabilir mi? İşvberen izin vermese bile çalışanlar iş akitleri fesholmadan askere gidebilecek mi? 25 günlük askerlikte borçlanma hakkı var mı?

Bu ve bunun gibi pek çok sorunun yanıtı saat 09.30'da Habertürk TV'de yayınlanacak programda yanıt bulacak ve Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç merak edilen soruları yanıtlayacak.

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