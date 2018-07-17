Bedelli askerlik son dakika! Milyonlarca vatandaşın beklediği bedelli askerlik ile ilgili yaş sınırı ve ücret açıklaması geldi. İşte bedelli askerliğin şartları...
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili düzenlemenin bugün Meclis Başkanlığına sunulacağını bildirdi.
Turan "Bugün torba yasa gündeme geldi. Ekim ayında Meclis'in açıldığında gündeme geleceğini düşündüğümüz bedelliyi de bu yasaya ekleme kararı aldık. 25 yaş ve 15 bin TL ön görüsüyle beraber, 25 günlük bir askerlik hizmeti öngörülüyor. Çalışmalar takdir, komisyonundur. Bugün bir kaç saat içerisinde kanunu Meclisimize, Plan Bütçe'ye gönderiyoruz. Ümit ediyorum bir an önce toplanacaktır, bu hafta komisyon aşamaları biterse, haftaya da nihayete erecektir" dedi.
Habertürk muhabiri Saliha Çolak'ın haberine göre, bedelli askerlik ile ilgili teklif önümüzdeki günlerde Meclis'te yasalaşacak.
AK Parti'nin sunduğu torba teklifin arasında bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler de eklenecek. 25 yaş, 15 bin lira karşılığında 25 günlük bir askerlik hizmetinin gerçekleşmesiyle yararlanılacak. OHAL'in kaldırılmasıyla ilgili değişiklikler görüşülürken, genel kurulda önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor.
Bedelli askerlik daha önce kaç kere çıktı?
Cumhuriyet tarihinde 10 kez bedelli askerlik çıkartılmıştır. En son; 1987, 1992, 1999 yıllarında yapılmıştır. 17 Ağustos 1999 tarihinde çıkartılan bedelli askerlik uygulaması Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çıkartılmıştır. 2011 yılında çıkarılan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün almış ve 30 bin TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yerine getirmiş sayılmışlardır. Yasa kapsamında 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde ise 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların 18 bin TL karşılığında bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmişlerdir.
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