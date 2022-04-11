Telefondan sonra elektrikli araçları da şarj edecek 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Paylaşımlı enerji ağı hizmetleri sunan Beefull, ‘paylaşımlı şarj istasyonları’, ‘paylaşımlı priz’ ve ‘elektrikli araç şarj istasyonları’nı tek platformda buluşturdu.

Restoran, kafe, spor salonu, kuaför gibi noktalarla yapılan anlaşmalar sonucunda, telefon, kulaklık, kamera, hoparlör gibi küçük akıllı cihazların hareket halinde şart edilmesine olanak veren ‘paylaşımlı şarj istasyonları’ ile kullanıcılara hizmet veren Beefull, yakın zamanda laptop, scooter gibi enerji ihtiyacı yüksek cihazların elektrik enerjisine ulaşımını sağlamak için kamp ve pazar yerlerinde ‘paylaşımlı priz’lerini devreye almaya hazırlandığını duyurdu.

Şirket yine yakın zamanda metro, AVM, havalimanı, kamu binaları gibi noktalarda da ‘elektrikli araç şarj istasyonları’ ile hizmet vermeye başlayacak.

Akıllı telefonlarına AppStore veya Google Play’den Beefull’un mobil uygulamasını indiren kullanıcılar, en yakın noktadaki paylaşımlı şarj istasyonları, paylaşımlı priz ve elektrikli araç şarj istasyonlarını görebiliyor. Kullanıcılar, QR kodu okutarak taşınabilir şarj ünitesini kullanmaya başlıyor, cihazlarını şarj ettikten sonra da şarj ünitelerini yine mobil uygulamadan görülecek teslim noktalarından kendilerine yakın olana bırakabiliyor.

“5 YILDA 10 MİLYON KİŞİNİN CEBİNE GİRMEK İSTİYORUZ”

Türkiye’nin enerji alanındaki ilk unicorn teknoloji şirketi olmak için yola çıktıklarını ve 2023 sonunda Türkiye’nin en büyük paylaşımlı enerji ağı olmayı hedeflediklerini söyleyen Beefull Kurucu Ortağı ve CEO’su Alper Terciyanlı, girişimleriyle ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Bursa, Çanakkale ve Bodrum ile Ankara Esenboğa Havalimanı’nda paylaşımlı şarj istasyonlarımızı kullanıcılarımızla buluşturduk. Yakın zamanda paylaşımlı prizlerimiz ve elektrikli araç şarj istasyonlarımızı da tüketicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Hedefimiz bu sene sonunda, 1000 noktada elektrikli araç şarj istasyonu, 3000 noktada paylaşımlı powerbank istasyonu ve 1000 noktada da paylaşımlı prizlerimiz ile tüketiciye hizmet sunmak. 5 sene içerisinde Beefull’ün, Türkiye'de 10 milyon kişinin cebinde olan, arabasına, telefonuna, kulaklığına, bisiklet ve scooter'ına enerji sağlayan bir uygulama olmasını planlıyoruz.”

"TÜRKİYE'DE YILDA 20 MİLYON POWERBANK ALINIYOR"

Şarj noktalarında sağlanan enerjinin sadece rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesini sağladıklarını aktaran Terciyanlı, şöyle konuştu:

“Daha az bireysel tüketim, daha az atık, daha az karbon ayak izi ve daha sürdürülebilir bir gelecek için ürünlerimizi tasarladık. Paylaşımlı powerbank’lerimiz ile daha az kablo ve daha az pil atığını hedeflerken, elektrikli araç şarj istasyonlarımızla elektrikli araç kullanımını destekleyerek fosil yakıtlardan kaynaklı karbon salımını en aza indirmeyi hedefledik. Bugün Türkiye'de senede 20 milyon powerbank, 96 milyon şarj kablosu alınıyor. Bu kullanımları azaltmak, gereksiz alımları engellemek, fosil yakıt tüketimini azaltacak çözümleri oluşturmak ile sürdürülebilir bir gelecek yaratma hayalimiz.”