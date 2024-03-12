Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Biyografi Belkıs Akkale kimdir, kaç yaşında? Belkıs Akkale'nin hayatı ve biyografisi

        Belkıs Akkale kimdir, kaç yaşında? Belkıs Akkale'nin hayatı ve biyografisi

        Türk Halk Müziğinin önde gelen isimlerinden biri olan Belkıs Akkale'nin kariyeri ve hayatı vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Katıldığı programlarla izleyici karşısına çıkan Akkale'nin sevenleri sanatçının hayatını araştırmaktadır. Belkıs Akkale kimdir, kaç yaşında? Belkıs Akkale'nin hayatı ve biyografisi… İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:24 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belkıs Akkale kimdir, kaç yaşında?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk halk müziği sanatçısı olan Belkıs Akkale, "Türkü Bacı" olarak da tanınmaktadır. Şu ana kadar 22 albüm hazırlayan Akkale, ilk olarak sahneye 1974 yılında henüz 22 yaşındayken çıkmıştır. Belkıs Akkale kaç yaşında, Belkıs Akkale kimdir, Belkıs Akkale nereli, Belkıs Akkale hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

        Belkıs Akkale Kaç Yaşında?

        17 Mayıs 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Belkıs Akkale 69 yaşındadır.

        Belkıs Akkale Kimdir?

        17 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da doğan Belkıs Akkale'nin babası Abdulvahap Bey, annesi ise Fatma hanımdır. Babasının "Kale" plak adında bir şirketi bulunmaktaydı. Küçük yaşlarda türkü söylemeye başlayan Akkale, ilkokuldan sonra 7 sene Sadi Yaver Ataman'dan Türk halk müziği dersi almıştır. TRT'de geçici olarak 1980 yılına kadar çalışmış, bu tarihten itibaren ise kadrolu sanatçı olmuştur. 1982 yılında çıkardığı Dadey adlı albümle adını duyurmayı başaran Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı. Senelerce türkü söyleyen ve 1994 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı” ödülünü alan Akkale, 9 sinema filminde de rol almıştır.

        REKLAM

        Belkıs Akkale Nereli?

        Belkıs Akkale aslen Malatyalıdır.

        Belkıs Akkale Hayatı

        Aslen Malatyalı olan Belkıs Akkale, İstanbul'da 1954 yılında 4 kardeşli ailede bir gecekonduda doğmuştur. Annesi ve babası terzilik yapmaktaydı. Özellikle çocuk yaşta fark edilen sesinin halk müziğine yatkınlığı ile dikkat çekti ve türkü söylemeye başladı. İlkokul sonrası 7 yıl kadar Sâdi Yâver Ataman'dan Türk halk müziği dersi aldı. Aynı dönemde bir süre müzisyen Adnan Ataman ile birlikte çalıştı.

        İlk olarak sahneye 1974 yılında henüz 22 yaşındayken çıkan Belkıs Akkale, Ankara Radyosu'ndan Mustafa Geceyatmaz'ın dikkatini çekti ve bu kuruma davet edildi. Yaklaşık olarak 6 yıl kadar kurum dışı sanatçı olarak burada görev yaptı. 1980 yılında ise TRT'nin yaptığı sınavı geçerek yetişmiş sanatçı olarak kadroya alındı. 1982 yılında çıkardığı Dadey adlı albümle adını duyurmuş olan Belkıs Akkale, TRT'den ayrılarak bağımsız çalışmaya başladı.

        REKLAM

        1990 yılında Kültür Bakanlığı'nda "Devlet Solist Sanatçısı" olarak göreve başlayan Belkıs Akkale, hâlen bu görevini sürdürmektedir. Şu ana kadar 22 albüm hazırlayan Belkıs Akkale ayrıca 9 sinema filmi çevirdi. Yurt içi ve yurt dışında birçok şenliğe katıldı. 1994 yılına kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan "Yılın Sanatçısı" ödülünü aldı.

        Belkıs Akkale, "Türkü Bacı" olarak da tanınır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

        45'likleri

        Seni Allah Verdi Kimse Alamaz / Aşk Mahkumu (Altunç-1972) [2]

        Boş Beşik / Gözüm Kapıda Kaldı (Ümit-1973)

        İnsan Sevdiğine Kardeş Mi Der / Kızılırmak (Ümit-1974)

        Sevdiğime Pişman Oldum / Gizli Bir Aşk (Mevsim-1974)

        Sahte Sevda / Zorla Güzellik Olmaz (Harman-19xx)

        Füsun / Güzel Sana Güle Güle (Harman-19xx)

        Bir Kadeh Susuz Rakı / Meyhaneler Oldu Benim En Son Durağım (Füsun-19xx)

        Albümleri

        1977 Kaldır Nikabını (Özaydın)

        1978 Gam Elinden (Kervan)

        1980 Dostlara Selam (Yağmur)

        1982 Dadey (Yağmur)

        1983 Sağolun (Yağmur)

        1984 Türkü Türkü Türkiyem 1 (Sembol)

        1985 Türkü Türkü Türkiyem 2 (Sembol)

        1986 Güvercinim (Midas)

        1988 Nerdesin (Midas)

        1989 Gönül Telinden-1 (Midas)

        REKLAM

        1991 91'e Merhaba (Midas)

        1991 Türküler Bizden Dinlemek Sizden Hülya Süer ve Güler Duman ile. (Bonus)

        1992 Ayrılığı Türkülere Sor/Yemen Yolu (Güvercin)

        1992 Kaynana / Vay Bana (Raks)

        1992 Ezgi Şöleni 2 İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)

        1993 Seher Bülbülü (Dünya)

        1994 Ezgi Şöleni İzzet Altınmeşe ile. (Ulus Müzik)

        1994 Ben de Yoruldum (Ulus Müzik)

        1994 Geri Gelmiyor / Al Yanaklım (ASM)

        1996 Seher Yıldızı Arif Sağ ile. (Güvercin)

        1999 Barış Türküsü (Güvercin)

        2000 Özlenenler, Vol. 1 (A1 Müzik)

        2009 Nağmeger / Kaldır Mihrabını (Anadolu)

        2014 Türküler Bizi Anlatır - 1 / Teberik (Buz)

        Filmografisi

        Kara Diken - 1986

        Güvercinim - 1986

        Gelin Oy - 1986

        Tırpan - 1987

        Tapulu Irgat - 1987

        Sultan - 1987

        Gölet - 1987

        Azap - 1987

        Ana Yüreği - 1987

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        Boeing'e karşı ifade veren eski çalışanı ölü bulundu
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        2 çocuk annesini 9 kez bıçakladı! Pişkin savunma!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Haftada 3 kez 5 bin adım yaşam süresini 3 yıl uzatıyor!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        İzleyen dehşete düştü! Milyonların izlediği görüntü gerçek mi?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer