İbrahim Tatlıses kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in hayatı ve biyografisi

Onlarca albüm ve sinema filmine imza atan Tatlıses, müzik kariyerinin yanı sıra yatırımcılık faaliyetleriyle de tanınmaktadır. Günümüze kadar 30'dan fazla albüm çıkaran Tatlıses, şarkıları ve albümleriyle adından söz ettirmektedir. İbrahim Tatlıses kaç yaşında, İbrahim Tatlıses kimdir, İbrahim Tatlıses nereli, İbrahim Tatlıses hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

İbrahim Tatlıses Kaç Yaşında?

1 Ocak 1952 tarihinde Şanlıurfa’da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses 72 yaşındadır.

İbrahim Tatlıses Kimdir?

İbrahim Tatlıses (doğum adı İbrahim Tatlı), 1 Ocak 1952 Şanlıurfa doğumlu Türk şarkıcı, yapımcı, oyuncu, yönetmen, televizyon programcısı ve iş insanı. Ayağında Kundura türküsü ile ünlenen İbrahim Tatlıses, günümüze kadar otuzdan fazla albüm çıkarmış, birçok filmde oyuncu ve yönetmen olarak görev almıştır. Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ile Orta Doğu'da da tanınmaktadır. Türkiye'de lakabı İmparator’dur. Tatlıses'in sanatçılığın dışında gıda, turizm, inşaat, iletişim (TV kanalı, radyo istasyonu), ulaşım gibi birçok alanda da yatırımı bulunmaktadır.

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Tatlıses 14 Mart 2011 tarihinde program çıkışı uğradığı silahlı saldırıdan ağır yaralı olarak kurtulmuştur. Suikast girişiminden dokuz sene sonra Tatlıses, 14 Kasım 2020 - 18 Mayıs 2022 tarihleri arasında tekrar Star TV’de yayımlanan ve 43 bölüm süren İbo Show programını sundu. Reytinglerinin düşük olduğu sebebiyle bir süre boyunca yayıncı kanal bulamadığı iddia edilen programın 2023 itibarıyla Tatlıses TV'de yayımlanacağı açıklandı.

İbrahim Tatlıses Nereli?

1952 yılında Şanlıurfa'da doğan İbrahim Tatlıses'in annesi Kürt, babası Arap’tır.

İbrahim Tatlıses Hayatı

Çocukluğu Ve Sesinin Keşfedilişi

1952'de Urfa'da -kendi tabiriyle bir mağarada- ciğerci Ahmet Tatlı’yla karısı Leyla’nın yedi çocuğunun en büyüğü olarak dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in babası Arap, annesi Kürt kökenlidir. Zaman zaman etnik kimliği ilgili olarak kendisi farklı açıklamalarda bulunmuştur. İbrahim Tatlıses, Kanal D'de yayınlanan bir programda kendinizi ne olarak ifade ediyorsunuz sorusuna "Babam Arap, anam Kürt, ben ise Türk'üm." diye cevap vermiştir. 2005 yılında Erbil konserinde ise Tatlıses "Babam Türk, annem Kürt, ben Türk oğlu Türk'üm. Size Türkiye'den selam getirdim." diyerek izleyenleri selamlamıştır.

Tatlıses doğduğunda babası cezaevinde bulunmaktaydı. Hiçbir zaman okula gitmemiştir. Daha sonra neden okuyamadığı sorulduğunda "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" yanıtını vermiştir. Çocuk yaşlarda çalışmaya başlamış, su satmış, çığırtkanlık yapmıştır.

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“Çocuktum. 20 kuruş fazla kazanmak için sinemalarda 'Haydi buz gibi su' diye bağırarak su satıyordum. Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz' diye suratıma 4 tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi.”

İnşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. İnşaatta türkü söylerken Adanalı bir sinemacı tarafından keşfedildi. İlk başlarda Adana'da daha sonra Ankara'ya gelerek burada gazinolarda, pavyonlarda sahne aldı. 1974'te Ankara'daki Kınalı Pavyon'da söylediği "Ayağında Kundura" ile ünlenerek önce Ankara Radyosu'na, sonra da bir yılbaşı gecesi televizyona çıktı. 70'li yılların ortalarına doğru İstanbul'a geçerek burada sahne almaya başlamıştır. Burada, kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanıştı.

Müzik Kariyeri

"Kara Kız" ve "Beni Yakma Gel Sevdiğim" adlarını taşıyan 45'liklerle müzik dünyasına girdi. 30 Haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokulun diplomasını Kilis'teki Kartalbey İlkokulu'ndan almıştır. 1978 yılında Ayağında Kundura-Ceylan filmiyle sinema sektörüne giriş yaptı. 1979 yılında Kara Yazma filminde Perihan Savaş ile rol almıştır. 1983'te Derya Tuna ile Günah filminde oynadı. İbrahim Tatlıses 1984 yılında İzmir Fuarı'nda Ekici Över Gazinosu'nda dönemin ünlü starları Gülden Karaböcek, Barış Manço, Belkıs Akkale, Arif Sağ, Sezer Güvenirgil, Beş Yıl Önce On Yıl Sonra Grubu ve Atilla Arcan ile birlikte aynı sahneyi paylaştı. 1985 yılında İbrahim Tatlıses yönetmenliğini üstlendiği, "Mavi Mavi" adlı sinema filminde Hülya Avşar ile birlikte başrolleri paylaştı. 1987'de İdobay Müzik'i kurdu. 90'larda ünü, Yunanistan ve Orta Doğu'ya kadar genişledi. İbrahim Tatlıses aynı zamanda yönetmen, oyuncu, senarist, söz yazarı, köşe yazarı, besteci, programcı ve şarkıcı kimliğiyle de tanınmıştır. İbrahim Tatlıses'in sahip olduğu şirketler; gıda, film, yapım, turizm, havacılık ve yayıncılık grubu dallarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

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10 Mart 2008 tarihinde Neden adlı albümünü Mayıs 2009 da ise Yağmurla Gelen Kadın adlı albümünü piyasaya sürmüştür. Ayrıca bu albümde çok konuşulan ve tartışılan "Şemmame" adlı Kürtçe türkü de bulunmaktadır. 2009'da yıllarca söz ve beste aldığı sanatçı Yıldız Tilbe ile müzikal olarak tüm bağını kopardığını açıklamıştır. 2010 yılında son albümü Hani Gelecektin'i piyasaya çıkardı. 2021 yılında, 11 yıl aradan sonra "Gelmesin" şarkısı yayımlandı. Söz ve müziği Sema Nur Kaplan'a, aranjesi Ceyhun Çelikten'e ait single 16 Nisan 2021'de Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

İbrahim Tatlıses 23 Eylül 2021 tarihinde 12 yıl aradan sonra İstanbul Kuruçeşme'de konser verdi. Konserde kendisine Gülben Ergen, Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Dilan Çıtak, Levent Dörter, Ayşegül Yıldız gibi sanatçılar eşlik etti.

İş Hayatı

İbrahim Tatlıses, müzik kariyerinin yanında, gıda, inşaat ve seyahat sektörlerine girerek çeşitli yatırımlar yapmıştır. Bunlardan "Tatlıses Çiğköfte" hâlen faaliyet göstermektedir. Tatlıses TV, İbrahim Tatlıses'e ait müzik kanalıdır. Sonrasında Türksat'tan çıkmıştır. Yayın yeri ve stüdyoları Seyrantepede'dir. Kendisine ait Uplink ile Türksat uydusuna çıkmıştır. Tatlıses TV'de Türkçe müzik ağırlıklı yayın yapıldığı gibi aktüalite, magazin, şehir rehberi, talk showlar, siyaset programı gibi programlar da yayınlanmıştır. D-Smart platformundan, Türksat 2A uydusundan yayın yapmıştır. Bir dönem Digiturk, Kablo TV'de ve karasal yayın yapmıştır. Borçlarını ödeyememesi nedeniyle 5 Eylül 2014 tarihinde yayın hayatına son vermiştir.

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Siyaset Hayatı

İbrahim Tatlıses, 1991 Türkiye genel seçimlerinde Şanlıurfa 1. bölge milletvekilliği için bağımsız aday olmuş, seçilememiştir. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde Genç Parti'den İstanbul 3. Bölge 1. sıradan milletvekili adayı olmuş, partisi barajı aşamayınca milletvekili seçilememiştir.

Tatlıses 2011 Türkiye genel seçimlerinde önce Adalet ve Kalkınma Partisi'ne adaylık başvurusunda bulunmuş ancak bu partiden aday gösterilmemiştir. İbrahim Tatlıses bu seçimlerde Şanlıurfa'dan bağımsız milletvekili adayı olmuş fakat sonradan adaylığını geri çekmiştir.

İbrahim Tatlıses 2015 seçimlerinde de memleketi Şanlıurfa'dan AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptı fakat seçilemedi.

İbrahim Tatlıses, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimler için AK Parti’den 2. kez milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmıştır fakat tekrar aday olarak gösterilmemiştir. AK Parti İzmir'den milletvekili aday listesinden 7. sırada gösterilmesini reddettiği ve bu nedenle aday olmadığı öğrenilmiştir.

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28 Mart 2023 tarihinde çıkan habere göre, İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için Şanlıurfa'dan AK Parti'ye milletvekili aday adayı başvurusunda bulundu fakat aday listesinde kendisine yer verilmedi. Böylelikle siyaset hayatında toplamda 6 kez milletvekilli adaylığı için girişimde bulunmuştur.

Özel Hayatı

İbrahim Tatlıses'in Evlilikleri

İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin iki kız bir erkek olmak üzere üç çocuğu oldu. 1979 yılında Kara Yazma filminde tanıştığı Perihan Savaş ile birlikteliği başladı. Savaş'la evliliğinden Melek Zübeyde adında bir kız çocuğu oldu. 9 Ağustos 1984 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde şu belirtildi: "İbrahim Tatlıses tarafından kaçırıldıktan sonra yedi saat boyunca dövüldüğünü ileri süren film oyuncusu Perihan Savaş, savcılığa başvurarak Tatlıses'in ruh hastası olduğunu söyledi ve tutuklanmasını istedi. Savaş'ın gözünün morarmış, sol kaşının da patlamış olduğu görüldü. Tatlıses polisteki sorgusunda "Savaş çocuğumun annesidir. Sağda solda dolaşmasını bir erkek olarak gururuma yediremedim" ifadelerini kullanmıştır. Savaş, sonrasında Tatlıses ile olan ilişkisini bitirdi. 1983'te Günah filmini çekerken tanıştığı Derya Tuna'yla ilişkisinden "İdo" (İbrahim) adında bir oğlu oldu.

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İbrahim Tatlıses, 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız'la hastanede evlendi. Çiftin nikâhını Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kıyarken, Fatih Terim de nikâh şahidi oldu. 29 Kasım 2013 tarihinde Ayşegül Yıldız ile boşandı. İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile olan evliliğinden Elif Ada isimli bir kızı var.

Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmıştır. 2021 yılında Gülçin Karakaya ile evlenmiştir. 1 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan İbo Show programında Gülçin Karakaya ile evlendiklerini açıklayan İbrahim Tatlıses, Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a yaptığı açıklamada, “Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği” demiştir.

Silahlı Saldırıya Uğraması Ve Tedavi Süreci

14 Mart 2011 gecesi Beyaz TV'de yayınlanan İbo Show programı çıkışında Maslak'ta uzun namlulu silahla açılan ateş sonucu kafasından yaralandı. Akabinde hastaneye kaldırılan Tatlıses, 6 saat süren ameliyat sonucu yoğun bakım ünitesine bağlandı. Doktorlar tarafından yapılan resmî açıklama şöyleydi; "Sanatçının hayatî tehlikesi var ama ilk başladığımız noktaya göre daha az." Saldırıda İbrahim Tatlıses'in asistanı Damla Buket Çakıcı da yaralanmıştır. Gri renkli Fiat Linea marka arabadan yapıldığı öğrenilen saldırı hakkında geniş çaplı bir soruşturma başlatılmış, 16 Mart 2011 tarihi itibarıyla araç bulunmuştur. Suikastın bir numaralı zanlısı Abdullah Uçmak yakalanmıştır.

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İki hafta boyunca Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakımda kalan sanatçı, 28 Mart 2011 günü doktorlarının yaptığı açıklamaya göre yoğun bakımdan çıkarılmıştır, böylece hayati tehlikesi ortadan kalkmıştır. 6 Nisan 2011 tarihi itibarıyla ailesi tedavilerin Almanya da sürdürülmesi isteği ile Tatlıses'i Türkiye Cumhuriyeti'ne ait uçakla Almanya'ya götürmüşlerdir. Sonraki yıllarda Miami, Florida, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyada en iyiler arasında bulunan Amerikalı beyin cerrahları tarafından tıbbi beyin operasyonu yapıldı.

İbrahim Tatlıses Albümleri

1970 - Kara Kız

1974 - İbrahim Tatlıses

1975 - Ben İnsan Değil miyim?

1975 - Bir Yol Göster

1975 - Şaşkın

1976 - İbrahim Tatlıses

1977 - İbrahim Tatlıses

1978 - Doldur Kardeş İçelim

1980 - Ceylan

1981 - Gülmemiz Gerek

1982 - Yaşamak Bu Değil

1983 - Yalan

1984 - Benim Hayatım

1985 - Mavi Mavi

1986 - Gülüm Benim

1987 - Allah Allah/Hülya

1988 - Kara Zindan

1988 - Fosforlu Cevriyem

1989 - İnsanlar

1990 - Söylim mi?

1991 - Vur Gitsin Beni-Yemin Ettim

1992 - Ah Keşkem

1993 - Mega Aşk

1994 - Haydi Söyle

1995 - İbrahim Tatlıses Klasikleri

1996 - Ben de İsterem

1998 - At Gitsin

1999 - Selam Olsun

2001 - Yetmez mi?

2003 - Tek Tek

2004 - Aramam

2005 - Sizler İçin

2007 - Bulamadım

2008 - Neden?

2009 - Yağmurla Gelen Kadın

İbrahim Tatlıses Filmleri

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1978 - Sabuha

1978 - Ayağında Kundura

1978 - Toprağın Oğlu

1979 - Kara Yazma

1979 - Kara Çadırın Kızı

1979 - Fadile

1980 - Ayrılık Kolay Değil

1980 - Çile

1981 - Seni Yakacaklar

1981 - Yaşamak Bu Değil

1981 - Tövbe

1982 - Yalan

1982 - Alişan

1982 - Nasıl İsyan Etmem

1983 - Yorgun

1983 - Günah

1983 - Futboliye

1984 - Sevdalandım

1985 - Mavi Mavi

1985 - Sevmek

1985 - Yalnızım

1986 - Gülümse Biraz

1986 - Yıkılmışım Ben

1986 - Sarhoş

1987 - Allah Allah

1987 - Gülüm Benim

1987 - Dertli Dertli

1988 - Aşıksın

1988 - Hülya

1988 - Bir Kulum İşte

1988 - Kara Zindan

1988 - Ben İnsan Değil miyim?

1989 - Ceylan

1989 - Fosforlu Şahin

1992 - Aşık Oldum

1993 - Tetikçi Kemal

1997 - Fırat

2006 - Bulamadım