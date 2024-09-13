Bella Hadid, kovboy sevgilisine giyim tarzıyla ayak uydurdu
Kovboy sevgilisi Adan Banuelos ile New York'ta akşam yemeğine giderken romantik pozlar veren Bella Hadid, western filmlerinden fırlamış gibi duran giyim tarzıyla dikkatleri üzerinde topladı
Süper model Bella Hadid, sevgilisi Adan Banuelos ile New York'ta akşam yemeğine giderken görüntülendiğinde western filmlerinden fırlamış gibi görünen tarzıyla dikkat çekti.
27 yaşındaki ABD'li model, 35 yaşındaki kovboy sevgilisine giyim tarzıyla ayak uydurmuş görünüyordu.
Kahverengi kovboy çizmeleri, geniş deri kemeri ve aksesuarlarıyla, yanında kovboy şapkasıyla gezen sevgilisine uyum sağlamıştı.
Sevgilisiyle el ele poz veren Bella Hadid, etrafa mutlu gülücükler saçtı.
Bir ara Adan Banuelos, Bella Hadid'in eline romantik bir öpücük kondururken görüntülendi.
Bella Hadid ve Adan Banuelos çiftinin ilişkisi, ilk olarak Ekim 2023'te Teksas'ta birbirlerini öperken görüntülendiklerinde ortaya çıkmıştı.