Ünlü işadamı Murat Karabova dün doğum gününü kutladı. Partiye katılan çok sayıda ünlü isimden ünlü popçu Berkay ile sunucu Ece Erken'in yakınlaştıkları iddia edildi. Çıkan haberler üzerine Murat Karabova, Berkay Şahin ve Ece Erken cephelerinden açıklamalar peşpeşe geldi.
Berkay bu iddiaların ardından eşi Özlem Ada Şahin ile kamera karşısına geçti ve: "Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı. Bir salmıyorsunuz beni, rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım. Bir görüntü varsa çıkarın o zaman; en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Dün gece onu gördüm konuştum. İyi de oldu. Ya biz iyiyiz, bizi salın. Biz işimizi gücümüzü yapalım.
Bu arada bir şey söyleyeceğim. Haberi yapan yerlerin ne amaçla yaptığını, ne için yaptığını çok iyi biliyorum. Kimlerle arası iyi kimlerle kötü hepsini biliyorum. Haklının acelesi yoktur arkadaşlar. Haklı bekler. Haksızın acelesi vardır. Vakti zamanı geldiğinde her şey gün ışığına çıkar Allah'ın izniyle. Bizi bir salın ama bizi bir bırakın. Biz iyiyiz huzurluyuz, mutluyuz. " açıklamasında bulundu.
"SİZİ MUTLU EDEMEYECEĞİZ MAALESEF!"
Eşi Özlem Ada Şahin ise "Bu haberlere bir şey demiyorum gülüyorum sadece. Sizi mutlu edemeyeceğiz maalesef" dedi.
Ece Erken ise Instagram hesabından Berkay ve eşinin açıklamasının ardından şu açıklamada bulundu: Hayatımda gördüğüm en gerizekalı habere de cevap verdiğim için gerçekten utanç duyuyorum. Böyle bir haber çıktığı içinde ama Berkay ve Özlem'den daha açık konuşacağım birilerini aklamak için birilerini yalan haberlerle harcamaya çalışmayın harcanırsınız.
20 yıllık arkadaşım olmasına rağmen yayında ağır eleştirdiğim kimi zaman Berkay'la dün yüzyüze geldik bununla ilgili konuştuk. Reynmen'in tıklanmasıyla ilgili konuştuk. Konuştuklarımızı mı anlatayım? Müzik sesi vardı kulağına eğildim bunun hesabını mı vereceğim?
İşadamı Murat Karabova kendi doğum günü partisinin ardından iki arkadaşı için çıkan bu haberlerin ardından Instagram hesabından: Dün gece doğum günüm için bir araya geldiğimiz dostlarıma, öncelikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım Berkay ve Ece Erken ben bir çok yakın arkadaşım sohbet eşliğinde eğlendik. Var olmayan dedikodular dolaşsa da hepsi hayal ürünüdür tüm gece güzel olan eğlencemizi tadında bırakan Berkay Şahin erkenden ayrılmıştır. Doğum günü nedeniyle herkes yan yana bir araya gelmiştir. Ece Erken özel arabamızla evine kadar bırakılmıştır. açıklamasında bulundu.
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