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Berkay bu iddiaların ardından eşi Özlem Ada Şahin ile kamera karşısına geçti ve: "Şimdi bir de Ece Erken olayı çıktı. Bir salmıyorsunuz beni, rahatça yaşayayım. Benim 20 yıllık arkadaşım. Bir görüntü varsa çıkarın o zaman; en fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Dün gece onu gördüm konuştum. İyi de oldu. Ya biz iyiyiz, bizi salın. Biz işimizi gücümüzü yapalım.