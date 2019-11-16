Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Mekan çıkışı gazetecilerle ayak üstü sohbet eden çiftten Berkay, geçtiğimiz günlerde aldığı yeni arabasıyla ilgili konuştu.

Berkay, aracının fiyatının çok konuşulması yönünde çıkan haberlerle ilgili, "O arabayı almak için bütün arabalarımı sattım. Biz göz önünde olan insanlar olduğumuz için, bu tarz şeyler haber oluyor. Başkaları alınca haber olmuyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Etiler'de ters yöne girmesi olayına da, "Öyle bir şey yok" diyerek geçiştirdi.

Berkay, Bentley marka aracı için 2.2 milyon TL ödemişti.