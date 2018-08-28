Ünlülerin otomobilleri

03.05.2016 - 09:51 | Güncelleme:

  • 1 Ünlülerin otomobilleri
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    Aleyna Tilki kendisine Porsche Macan marka bir cip satın aldı. 80 bin Euro (580 bin TL) değerindeki yeni otomobili için özel şoför de tuttu.

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    Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Nişantaşı’nda aracına binerken görüntülenen şarkıcı bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı. Aleyna “18 yaşıma girer girmez araba alacağım” demişti. Reşit olduktan sonra ehliyet alan popçu, yoğun iş temposundan dolayı özel şoför tuttu. 

  • 3 Ünlülerin otomobilleri
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    Son dönemde müzik hayatından daha çok Selena Gomez ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen şarkıcı Justin Bieber yeni arabasıyla ilk kez görüntülendi.

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    Bieber, Lamborghini marka lüks aracıyla Hollywood'da objekfitlere takıldı.

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    ABD'li şarkıcı Drake

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    Ferrari

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    Selin Ciğerci

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    Lamborghini

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    Soraja Vucelic

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    Mercedes

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    Lady Gaga

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    Lamborghini

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    Jamie Foxx

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    Jamie Foxx

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    Mustafa Ceceli

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    Aston Martin DB11

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    Koray Avcı

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    Cadillac

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    Cadillac

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    Chevrolet

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    Aaron Paul 

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    1965 model Shelby Cobra

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    1965 model Shelby Cobra

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    Pelin Karahan

  • 25 Ünlülerin otomobilleri
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    Range Rover

  • 26 Ünlülerin otomobilleri
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    Range Rover

  • 27 Ünlülerin otomobilleri
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    Cem Yılmaz

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    Mercedes cip

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    İngiliz oyuncu ve komedyen James Corden

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     Aston Martin

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     Aston Martin

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    Yusuf Güney 

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    Lamborghini 

  • 34 Ünlülerin otomobilleri
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    Ahu Yağtu

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    Mercedes

  • 36 Ünlülerin otomobilleri
    36 | 73

    Mustafa Sandal

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    BMW

  • 38 Ünlülerin otomobilleri
    38 | 73

    Eliz Sakuçoğlu

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    BMW

  • 40 Ünlülerin otomobilleri
    40 | 73

    Alişan

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    41 | 73

    Bentley

  • 42 Ünlülerin otomobilleri
    42 | 73

    Jelena Karleusa

  • 43 Ünlülerin otomobilleri
    43 | 73

    Mercedes

  • 44 Ünlülerin otomobilleri
    44 | 73

    Kylie Jenner

  • 45 Ünlülerin otomobilleri
    45 | 73

    Ferrari

  • 46 Ünlülerin otomobilleri
    46 | 73

    Ünlü şarkıcı ve sunucu Esra Balamir

  • 47 Ünlülerin otomobilleri
    47 | 73

    Merdedes marka VIP araç

  • 48 Ünlülerin otomobilleri
    48 | 73

    Merdedes marka VIP araç

  • 49 Ünlülerin otomobilleri
    49 | 73

    Merdedes marka VIP araç

  • 50 Ünlülerin otomobilleri
    50 | 73

    Cem Yılmaz

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    Bentley

  • 52 Ünlülerin otomobilleri
    52 | 73

    Beren Saat-Kenan Doğulu

  • 53 Ünlülerin otomobilleri
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    Mini Cooper

  • 54 Ünlülerin otomobilleri
    54 | 73

    Kıvanç Tatlıtuğ

  • 55 Ünlülerin otomobilleri
    55 | 73

    Chevrolet

  • 56 Ünlülerin otomobilleri
    56 | 73

    Berkay

  • 57 Ünlülerin otomobilleri
    57 | 73

    Porsche

  • 58 Ünlülerin otomobilleri
    58 | 73

    Oktay Kaynarca

  • 59 Ünlülerin otomobilleri
    59 | 73

    Mercedes

  • 60 Ünlülerin otomobilleri
    60 | 73

    Pınar Altuğ-Yağmur Atacan

  • 61 Ünlülerin otomobilleri
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    Jeep

  • 62 Ünlülerin otomobilleri
    62 | 73

    Linet

  • 63 Ünlülerin otomobilleri
    63 | 73

    Porsche

  • 64 Ünlülerin otomobilleri
    64 | 73

    Ersin Korkut

  • 65 Ünlülerin otomobilleri
    65 | 73

    Porsche

  • 66 Ünlülerin otomobilleri
    66 | 73

    Emre Belözoğlu- Porsche

  • 67 Ünlülerin otomobilleri
    67 | 73

    Volkan Demirel-Land Rover Defender

  • 68 Ünlülerin otomobilleri
    68 | 73

    Olcan Adın

  • 69 Ünlülerin otomobilleri
    69 | 73

    Bentley Supersports GTC 

  • 70 Ünlülerin otomobilleri
    70 | 73

    Tarkan

  • 71 Ünlülerin otomobilleri
    71 | 73

    Range Rover

  • 72 Ünlülerin otomobilleri
    72 | 73

    Beyazıt Öztürk

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    Range Rover

 

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Yorumlar 101
  • Misafir 07 Mart 2018 Çarşamba 17:01
    ESKİDEN SSCB DE TEK SECENEK VARDI LADA VE NİVA KEŞKE BİZDE OLSA KALAN PARALARIYLA YAYIRIM YAPSALARDI İŞ KURSALARDI
  • Misafir 08 Mart 2018 Perşembe 12:01
    demek iki seçenek varmış. yazmasam duramazdım kusura bakma :)
  • Misafir 22 Şubat 2018 Perşembe 12:25
    Yusuf Güney nasıl lambo alıyor? bi şarkı yapmayla olacak işmi
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