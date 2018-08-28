Aleyna Tilki kendisine Porsche Macan marka bir cip satın aldı. 80 bin Euro (580 bin TL) değerindeki yeni otomobili için özel şoför de tuttu.
2
2|73
Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Nişantaşı’nda aracına binerken görüntülenen şarkıcı bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı. Aleyna “18 yaşıma girer girmez araba alacağım” demişti. Reşit olduktan sonra ehliyet alan popçu, yoğun iş temposundan dolayı özel şoför tuttu.
3
3|73
Son dönemde müzik hayatından daha çok Selena Gomez ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen şarkıcı Justin Bieber yeni arabasıyla ilk kez görüntülendi.
4
4|73
Bieber, Lamborghini marka lüks aracıyla Hollywood'da objekfitlere takıldı.
5
5|73
ABD'li şarkıcı Drake
6
6|73
Ferrari
7
7|73
Selin Ciğerci
8
8|73
Lamborghini
9
9|73
Soraja Vucelic
10
10|73
Mercedes
11
11|73
Lady Gaga
12
12|73
Lamborghini
13
13|73
Jamie Foxx
14
14|73
Jamie Foxx
15
15|73
Mustafa Ceceli
16
16|73
Aston Martin DB11
17
17|73
Koray Avcı
18
18|73
Cadillac
19
19|73
Cadillac
20
20|73
Chevrolet
21
21|73
Aaron Paul
22
22|73
1965 model Shelby Cobra
23
23|73
1965 model Shelby Cobra
24
24|73
Pelin Karahan
25
25|73
Range Rover
26
26|73
Range Rover
27
27|73
Cem Yılmaz
28
28|73
Mercedes cip
29
29|73
İngiliz oyuncu ve komedyen James Corden
30
30|73
Aston Martin
31
31|73
Aston Martin
32
32|73
Yusuf Güney
33
33|73
Lamborghini
34
34|73
Ahu Yağtu
35
35|73
Mercedes
36
36|73
Mustafa Sandal
37
37|73
BMW
38
38|73
Eliz Sakuçoğlu
39
39|73
BMW
40
40|73
Alişan
41
41|73
Bentley
42
42|73
Jelena Karleusa
43
43|73
Mercedes
44
44|73
Kylie Jenner
45
45|73
Ferrari
46
46|73
Ünlü şarkıcı ve sunucu Esra Balamir
47
47|73
Merdedes marka VIP araç
48
48|73
Merdedes marka VIP araç
49
49|73
Merdedes marka VIP araç
50
50|73
Cem Yılmaz
51
51|73
Bentley
52
52|73
Beren Saat-Kenan Doğulu
53
53|73
Mini Cooper
54
54|73
Kıvanç Tatlıtuğ
55
55|73
Chevrolet
56
56|73
Berkay
57
57|73
Porsche
58
58|73
Oktay Kaynarca
59
59|73
Mercedes
60
60|73
Pınar Altuğ-Yağmur Atacan
61
61|73
Jeep
62
62|73
Linet
63
63|73
Porsche
64
64|73
Ersin Korkut
65
65|73
Porsche
66
66|73
Emre Belözoğlu- Porsche
67
67|73
Volkan Demirel-Land Rover Defender
68
68|73
Olcan Adın
69
69|73
Bentley Supersports GTC
70
70|73
Tarkan
71
71|73
Range Rover
72
72|73
Beyazıt Öztürk
73
73|73
Range Rover
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.