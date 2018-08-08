Beşiktaş, Avusturya temsilcisi LASK Linz ile yarın saat 21.00'de Vodafone Park’ta oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu karşılaşmayla birlikte 207. kez Avrupa sahnesinde yer almış olacak. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı 2-0 ve 6-0’lık galibiyetlerle eleyen Beşiktaş, bu turda Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip LASK Linz maçıyla birlikte Avrupa sahnesinde 207. kez yer alacak. Mücadele yarın saat 21.00’de Vodafone Park’ta oynanacak.

AVRUPA'DA 207. MAÇ



Avrupa sahnesinde başarılı işlere imza atan Beşiktaş, geride kalan 206 mücadelede 79 galibiyet, 83 mağlubiyetle aldı. Siyah-beyazlı ekip, 44 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş bu maçlarda rakip fileleri 273 kez havalandırırken, kalesinde 294 gol gördü.



KARTAL'A POLONYALI HAKEM

Beşiktaş ve LASK Linz arasında oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek, Frankowski’nin yardımcılıklarını Marcin Boniek ile Jakub Winkler yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zbigniew Dobrynin olacak.

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