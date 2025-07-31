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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş nasıl tur atlar, kaç gol atması gerekir? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? İşte BJK’nin tur ihtimalleri ve muhtemel rakipleri

        Beşiktaş nasıl tur atlar, kaç gol atması gerekir? Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elenirse Konferans Ligi'ne mi gidecek?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, deplasmanda iyi bir reaksiyon göstererek tur için gerekli sonucu almayı hedefliyor. Beşiktaş'ın tur ihtimalleri ve Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş Avrupa Ligi'nden elenirse Konferans Ligi'ne mi gidecek? İşte, Beşiktaş'ın tur ihtimalleri ve muhtemel rakipleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 15:38 Güncelleme: 31.07.2025 - 15:38
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        Shakhtar Donetsk-Beşiktaş mücadelesi için heyecan dorukta. UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’e konuk olacak. İstanbul’da oynanan ilk maçta Shakhtar Donetsk’e 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı takım, tur şansını zora soktu. Bu sebeple Beşiktaş’ın tur ihtimalleri taraftarlar tarafından merak konusu oldu. Peki Beşiktaş nasıl tur atlar, kaç gol atması gerekir? Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse Konferans Ligi’ne mi gidecek? İşte, Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk karşısındaki tur ihtimalleri ve muhtemel rakipleri…

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        BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

        Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Kara Kartal 3-0, 4-1, 5-2… gibi skorlarda doğrudan tur atlayacak.

        Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.

        Beşiktaş’ın karşılaşmayı uzatmalara götürebilmesi için 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 gibi skorlara ihtiyacı bulunuyor. Uzatmalarda eşiğliğin bozulmadığı durumda ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

        Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.

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        ELENİRSE YOLUNA KONFERANS LİGİ’NDEN DEVAM EDECEK

        Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.

        Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

        İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.

        Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ'IN TURU GEÇMESİ HALİNDE RAKİPLERİ BELLİ

        Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.

        Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

        Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.

        İkinci mücadele ise 1-1 tamamlanırken Rangers tur atlayan takım oldu. Panathinaikos yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edeceği için bu eşleşmenin kazananıyla oynayacak.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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