Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle! HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle
Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırılıklarını Avusturya'da yaptığı kampla sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşı karşıya geliyor. Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle ekranı ve saati taraftarlar tarafından araştırılıyor. Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak BJK hazırlık maçı şifresiz olarak HT Spor ekranlarından yayınlanacak. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle linki...
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, kamptaki üçüncü hazırlık maçında bu akşam Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takıma gönül veren taraftarlar ‘’Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı izle’’, ‘’BJK hazırlık maçı şifresiz izle’’ şeklinde araştırmalara başladı. İşte, HT Spor ile Beşiktaş-Wolfsberger maçı canlı yayın izle ekranı!
BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Wolfsberger maçı, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü yani bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak.
BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka, HT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI CANLI İZLE EKRANI
Beşiktaş’ın hazırlık maçlarını HT Spor üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
TAMMY ABRAHAM VE ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?
Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.
2 HAZIRLIK MAÇI OYNADI
Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.