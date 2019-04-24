Sosyal ağ Twitter’ın üst yöneticileri, ABD’de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, paylaşım platformdaki iletişimin sağlığını görüşmek üzere ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

Dün Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te gerçekleştirilen sürpriz toplantıyla ilgili olarak Trump, Twitter CEO’su Jack Dorsey’i ve sosyal ağın diğer yöneticilerin de yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Trump, Twitter’da konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Bu öğleden sonra Beyaz Saray’da Twitter'dan Jack ile buluşmak harika. Platformları ve genel olarak sosyal medya dünyası ile ilgili birçok konuyu tartıştık. Açık bir diyalog sürdürmeyi dört gözle bekliyorum!” dedi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

Toplantıda Trump ve Twitter yöneticileri, sosyal ağın "2020 ABD seçimlerinden önce kamu konuşmalarının sağlığını koruma konusundaki kararlılığını" ele aldıkları belirtildi.

Twitter yöneticileriyle dün yapılan toplantı, Trump'ın takipçinin sayısının düşürülmesini de içeren, Twitter’ın kendi aleyhinde çok ayrımcı davrandığı ve bu konuda birçok kullanıcının da şikayetlerinin bulunduğunu dile getirmesinden birkaç saat sonra gerçekleştirilmesi dikkatleri üzerine çekti.

‘BAZILARINIZ BENİ ELEŞTİRECEK AMA…’

Trump’ın Twitter’ı takipçi sayısını düşürmekle suçlamasının ardından Jack Dorsey, çalışanlarına gönderdiği ve kamuoyuna sızan e-postasında şu görüşlerini dile getirmişti:

"Bana bir davetiye gönderen her dünya lideriyle tanıştım ve bu tartışmaların verimli olduğunu ve sonuçların anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bazılarınız başkan ile yaptığımız toplantıya çok destek olacak ve bazılarınız bu toplantıyı hiç yapmamamız gerektiğini düşünebilir. Sonunda, dinlemek için devlet başkanlarıyla görüşmenin önemli olduğuna inanıyorum.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2019

Geçen kasım ayında Twitter’ı hesabını takip edenlerin sayısını azaltmakla suçlayan Trump, Facebook ve Google gibi büyük teknoloji şirketlerini siyasi olarak önyargılı olmakla eleştirmişti.

Twitter ise özellikle ünlü isimlerin hesaplarında yaşanan değişimi, spam ve sahte hesapların temizliğiyle ilgili olduğunu açıklamıştı. Dünya genelinde 320 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcısı olan Twitter’da ABD Başkanı Donald Trump’ın hesabının 60 milyon takipçisi bulunuyor.