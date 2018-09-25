Yüzünden bıçaklanan adamın taramalardaki görüntüsü dudak uçuklattı. Kafatasına 10 santimlik bıçak saplanan ismi açıklanmayan adam, hayata tutunmayı başardı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre; yüzünden bıçaklandıktan sonra hemen hastaneye kaldırılan adam, sadece başı ağrısı ve sol gözünü hareket ettirtiğinde ağrı şikayeti olduğunu söyledi.

Taramalar, bıçağın burnun arkasından, kafanın derinliklerine doğru nüfuz ettiğini gösterdi. Uzmanlar, bıçağın kemiğe saplanıp kaldığını, ancak şanslı olan hastanın ciddi bir hasar almadığını söyledi.

25 yaşındaki hastanın kafatasına saplanan bıçak başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

Yaralanan adam, hayatta olduğu için çok şanslı olduğunu söyledi.

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