Pahalı ürünlere veda edin: Evde Rapunzel gibi saçlara kavuşmanın 5 doğal ve etkili yolu

Saçlarını uzatmak isteyenlerin en büyük şikayetlerinden biri, saçların belli bir uzunluğa geldikten sonra uzamıyor gibi görünmesi. Oysa sorun her zaman saçın uzama hızında değil, uzayan saç tellerinin uçlardan kırılmasında da olabilir. Evde doğru doğal yağlar ve bakım rutinleriyle saç köklerini beslemek, uzun saç hedefine ulaşmanın en etkili yoludur.

1. SAÇ DERİSİNİ DOĞAL YAĞLARLA BESLEYİN

Saç köklerini güçlendirmenin ve hızlı uzamayı desteklemenin en etkili ev yapımı yolu doğru yağ masajıdır. Hafifçe ısıtılmış zeytinyağı, Hint yağı veya tatlı badem yağını parmak uçlarınızla saç derisine masaj yaparak uygulayın. Kan dolaşımını hızlandıran bu doğal yöntem, saç köklerini besleyerek daha sağlıklı ve hızlı uzamalarına yardımcı olur.

2. EV YAPIMI KETEN TOHUMU JELİ İLE NEM DEPOLAYIN

Pahalı saç maskeleri yerine evde keten tohumu kaynatarak elde edebileceğiniz doğal jel, saç tellerine derinlemesine nem kazandırır. Kuru ve kırılgan saç uçlarına sürülen keten tohumu jeli, saçın esnekliğini artırarak koparak dökülmelerin önüne geçer ve saçlara göz alıcı bir parlaklık kazandırır.

3. DOĞRU YIKAMA VE TARAMA ALIŞKANLIĞI EDİNİN

Yanlış yıkama ve tarama alışkanlıkları saçların uzamasını engeller. Şampuanı saçın tüm boyuna değil sadece saç derisine uygulamak, saç kremini ise uçlara sürmek gerekir. Amerikan Dermatoloji Akademisi, duş sonrasında saçları sertçe ovalamak yerine nazikçe kurulamayı ve geniş dişli taraklarla uçlardan başlayarak açmayı öneriyor.

4. YÜKSEK ISIYI AZALTIN, SAÇLARINIZI KORUYUN

Evde sürekli fön çekmek, düzleştirici veya maşa kullanmak saç tellerindeki nemi yok ederek zamanla kırılmasına yol açar. Isı işlemlerini minimuma indirmek, kullanmak zorundaysanız mutlaka düşük ısıda ve ısı koruyucu ürünlerle desteklemek saçın mevcut uzunluğunu koruması için şarttır.

5. SIKI TOPUZ VE AT KUYRUĞUNA DİKKAT!

Evde veya günlük hayatta saçları sürekli sıkı topuz ya da at kuyruğu yapmak saç köklerini ciddi şekilde zorlar. Sürekli tekrarlanan bu çekme kuvveti zamanla saç kaybına ve kopmalara neden olabilir. Saçları gün içinde daha gevşek modellerle toplamak veya serbest bırakmak kırılmaları büyük ölçüde azaltır.

Rapunzel gibi saçlara kavuşmanın bir gecede gerçekleşen mucizevi bir yöntemi yok. Ancak evde uygulayacağınız bu doğal destekler ve doğru bakım alışkanlıklarıyla saçınızın kırılmasını önleyebilir, sağlıklı ve uzun saçlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz.