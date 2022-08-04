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Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Buna göre, araştırmada yer alan Türkiye’nin ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti. Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1.6 milyar TL’ye ulaştı.

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre; “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketler, düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Bilişim 500 Ödül Töreni açılış programında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Telcoset Genel Müdür Yardımcısı Ömer Baran, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, ARD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, RoofStacks & GoArt Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu ve BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe konuşmaları ile yer aldı.

Bilişim 500 Araştırması kapsamında; Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategori birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

YAZILIM İHRACATI 1.6 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu. Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı.

2020 yılına göre yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1.6 milyar TL’ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53’lük artış yaşandı ve 1.5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57’si yüzde 100’ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.

EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ METAVERSE ALANINDAKİ ŞİRKET YAPTI

Pandeminin bilişim sektörüne olumlu etkisinin 2021 yılında da devam ettiğini belirten M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, araştırmayla ilgili şu dikkat çekici detayı da paylaştı:

“En yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları (İHA) konusunda çalışıyor. Bu şirketler, bilişim sektörünün nereye doğru gittiğini de bize çok net göstermesi açısından anlamlı.”

35 YIL EMEK ÖDÜLLERİ

“Mottomuz Sürdürülebilirlik” ana teması ile gerçekleştirilen törende ayrıca bilişim sektörüne 35 yıl emek veren İbrahim Durak, İlker Tabak, Hulusi Bodrumlu, Osman Circi, Hakan Akalın, Arzu İlhan Babaoğlu, Ayten Akalın, Serdar Kayaoğlu, Uğur Sungurtekin, Mehmet Önder ve Ümit Atalay’a da “35 Yıl Emek” ödülleri verildi.

ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL ELEKTRONİK YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ CORNİNG OPTİK İLETİŞİM YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ TELEPERFORMANCE TÜRKİYE YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ ROOF STACKS YAZILIM İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ BİRİNCİSİ TURKCELL

BİLİŞİM 500 PLUS ÖDÜLLERİ YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ ÖZ İLKE BİLİŞİM YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ TİTRA TEKNOLOJİ YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ İNFORM ELEKTRONİK YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN SİGORTACILIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ AGİTO BİLGİSAYAR YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TİGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TARIM KREDİ TEKNOLOJİ – TARNET YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ERKA GRUBU YILIN OTOMOTİV SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ADESSO TÜRKİYE YILIN LOJİSTİK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM YILIN FİNANS BANKACILIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ ASELSANNET YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ ROOF STACKS YAZILIM YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ PENTA TEKNOLOJİ

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ ASİS ELEKTRONİK YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ STM SAVUNMA TEKNNOLOJİLERİ YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKCELL GLOBAL BİLGİ YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KAREL ELEKTRONİK YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ ASSİSTT YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ RADORE YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ VMİND YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ İŞNET YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNASYON YAZILIM YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ LOGO YAZILIM YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ BİMSER YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İDEA TEKNOLOJİ YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETCAD YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KRON YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ TÜRKKEP YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ARD GRUP BİLİŞİM YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SOFTTECH YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ TURKCELL

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ MOBİSİS TEKNOLOJİ YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ LENOVO TÜRKİYE YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ WEBHELP YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NTT DATA YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ ARMADA YAZILIM YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ SAP TÜRKİYE YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ VODAFONE

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ TARIM KREDİ TEKNOLOJİ – TARNET YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ NETAŞ YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ ESTE BİLİŞİM YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ HEPSİ EMLAK YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ CYBERWİSE SİBER GÜVENLİK YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ HAVELSAN YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ DATA MARKET YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ KOÇSİSTEM

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ PROLİNK YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ PROLİNK YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOSA YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ TEKNOSA YILIN TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KATEGORİ BİRİNCİSİ BİLKOM BİLİŞİM YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ MOBİLTEL YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ EXCLUSIVE NETWORKS YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ EXCLUSIVE NETWORKS

BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ EN YENİLİKÇİ PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ ŞİRKETİ SETSİS - ENGİN LENGER SİBER GÜVENLİK ALANINDA PARLAYAN YILDIZ SECURE FUTURE - CEM KOTANOĞLU BTHABER DOSTU DR. ONUR YILDIRIM

35 YIL EMEK ÖDÜLERİ 35 YIL EMEK İBRAHİM DURAK 35 YIL EMEK İLKER TABAK 35 YIL EMEK HULUSİ BODRUMLU 35 YIL EMEK OSMAN CİRCİ 35 YIL EMEK HAKAN AKALIN 35 YIL EMEK ARZU İLHAN BABAOĞLU 35 YIL EMEK AYTEN AKALIN 35 YIL EMEK SERDAR KAYAOĞLU 35 YIL EMEK UĞUR SUNGURTEKİN 35 YIL EMEK MEHMET ÖNDER 35 YIL EMEK ÜMİT ATALAY