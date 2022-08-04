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Haberler Teknoloji Bilişim Bilişim 500 Araştırması 2021 yılı sonuçları açıklandı
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Türkiye'nin en bilişim şirketlerini içeren Bilişim 500 listesi açıklandı

Türkiye’nin en büyük bilişim şirketlerinin yer aldığı Bilişim 500 Araştırması’nın 2021 yılı sonuçları açıklandı. İlk 500 bilişim firmasının toplam geliri bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 214 milyar TL oldu. Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1.6 milyar TL’ye ulaştı. En yüksek oranda büyüme oranı metaverse ve insansız hava araçları alanında çalışan iki şirketten geldi.

Bilişim 500 Araştırması 2021 yılı sonuçları açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Buna göre, araştırmada yer alan Türkiye’nin ilk 500 bilişim firmasının 2021 yılında toplam geliri 214 milyar TL olurken, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise yüzde 26 olarak gerçekleşti. Sektörde yine yazılım başı çekerken, bu alandaki ihracat rakamı da yüzde 74 artarak, 1.6 milyar TL’ye ulaştı.

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve en büyük 500 şirketin kendi kulvarında değerlendirildiği Bilişim 500 Araştırması sonuçlarına göre; “Dağıtıcı”, “Sistem Entegratörü ve İş Ortağı”, “Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi”, “Türkiye Merkezli Üretici”, “Bilişim 500 Plus” ve “Türkiye Ekonomisine Katkı” olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birinci olan şirketler, düzenlenen törende ödüllerini aldı.

Bilişim 500 Ödül Töreni açılış programında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Telcoset Genel Müdür Yardımcısı Ömer Baran, Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Gürkan Arpacı, MBIS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, Bulutistan Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gençtürk, ARD Grup Yönetim Kurulu Başkanı Arda Ödemiş, RoofStacks & GoArt Yönetim Kurulu Başkanı Burak Soylu ve BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe konuşmaları ile yer aldı.

Bilişim 500 Araştırması kapsamında; Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde Yılın Ar-Ge Yatırımı Kategori birincisi Logo Yazılım olurken, Yılın Yapay Zekâ Kategori birinciliğini KoçSistem aldı. Yılın Türkiye Merkezli Üretici Donanım Kategori birincisi Karel Elektronik, Yılın Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Kategori birincisi Softtech, Yılın Donanım İhracatı Kategori Birincisi Corning Optik İletişim, Yılın Hizmet İhracatı Kategori birincisi Teleperformance Türkiye ve Yılın Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Roof Stacks Yazılım oldu. İlk 500 Bilişim Şirketi birincilik ödülünü ise Turkcell aldı.

YAZILIM İHRACATI 1.6 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

2021 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketler TL olarak ortalama yüzde 54 büyüdü. 2020 yılında bu rakam yüzde 42 olarak gerçekleşmişti. Türkiye Merkezli Üretici Yazılım kategorisinde de büyüme yüzde 54 oldu. Aynı zamanda sıralamada yer alan şirketlerin de ortalama büyümesi olan bu oran, itici gücün yine yazılım olduğunu doğruladı.

2020 yılına göre yazılım ihracatı gelirleri yüzde 74 artarak 1.6 milyar TL’ye ulaştı. Hizmet ihracatı gelirlerinde de yüzde 53’lük artış yaşandı ve 1.5 milyar TL oldu. Sıralamaya giren şirketlerin 57’si yüzde 100’ün üzerinde, 163 şirket ise ortalamanın üstünde bir büyüme gösterdi.

EN YÜKSEK BÜYÜMEYİ METAVERSE ALANINDAKİ ŞİRKET YAPTI

Pandeminin bilişim sektörüne olumlu etkisinin 2021 yılında da devam ettiğini belirten M2S Araştırma Şirketi Genel Müdürü Özlem Unan, araştırmayla ilgili şu dikkat çekici detayı da paylaştı:

“En yüksek oranda gerçekleşen iki büyüme yüzde 1725 ve yüzde 604 ile iki yazılım şirketine ait. Şirketlerden biri metaverse alanında diğeri ise insansız hava araçları (İHA) konusunda çalışıyor. Bu şirketler, bilişim sektörünün nereye doğru gittiğini de bize çok net göstermesi açısından anlamlı.”

35 YIL EMEK ÖDÜLLERİ

“Mottomuz Sürdürülebilirlik” ana teması ile gerçekleştirilen törende ayrıca bilişim sektörüne 35 yıl emek veren İbrahim Durak, İlker Tabak, Hulusi Bodrumlu, Osman Circi, Hakan Akalın, Arzu İlhan Babaoğlu, Ayten Akalın, Serdar Kayaoğlu, Uğur Sungurtekin, Mehmet Önder ve Ümit Atalay’a da “35 Yıl Emek” ödülleri verildi.

ÖZEL VE KATEGORİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ

YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

CORNİNG OPTİK İLETİŞİM

YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TELEPERFORMANCE TÜRKİYE

YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ROOF STACKS YAZILIM

İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ BİRİNCİSİ

TURKCELL

BİLİŞİM 500 PLUS ÖDÜLLERİ

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK GENÇ ŞİRKETLER KATEGORİ BİRİNCİSİ

ÖZ İLKE BİLİŞİM

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

TİTRA TEKNOLOJİ

YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNFORM ELEKTRONİK

YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN SİGORTACILIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

AGİTO BİLGİSAYAR

YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TİGA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ – TARNET

YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ERKA GRUBU

YILIN OTOMOTİV SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ADESSO TÜRKİYE

YILIN LOJİSTİK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARD GRUP BİLİŞİM

YILIN FİNANS BANKACILIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASELSANNET

YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

ROOF STACKS YAZILIM

YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASİS ELEKTRONİK

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNNOLOJİLERİ

YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL GLOBAL BİLGİ

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASSİSTT

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

RADORE

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

VMİND

YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ

İŞNET

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNASYON YAZILIM

YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİMSER

YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İDEA TEKNOLOJİ

YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETCAD

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KRON

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRKKEP

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARD GRUP BİLİŞİM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ

KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

MOBİSİS TEKNOLOJİ

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

LENOVO TÜRKİYE

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

NTT DATA

YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

WEBHELP

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NTT DATA

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NTT DATA

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARMADA YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

VODAFONE

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TARIM KREDİ TEKNOLOJİ – TARNET

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ESTE BİLİŞİM

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

HEPSİ EMLAK

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

CYBERWİSE SİBER GÜVENLİK

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

DATA MARKET

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

PROLİNK

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

PROLİNK

YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

YILIN TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLKOM BİLİŞİM

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

MOBİLTEL

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

EXCLUSIVE NETWORKS

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

EXCLUSIVE NETWORKS

BTHABER ÖZEL ÖDÜLLERİ

EN YENİLİKÇİ PERAKENDE ÇÖZÜMLERİ ŞİRKETİ

SETSİS - ENGİN LENGER

SİBER GÜVENLİK ALANINDA PARLAYAN YILDIZ

SECURE FUTURE - CEM KOTANOĞLU

BTHABER DOSTU

DR. ONUR YILDIRIM

35 YIL EMEK ÖDÜLERİ

35 YIL EMEK

İBRAHİM DURAK

35 YIL EMEK

İLKER TABAK

35 YIL EMEK

HULUSİ BODRUMLU

35 YIL EMEK

OSMAN CİRCİ

35 YIL EMEK

HAKAN AKALIN

35 YIL EMEK

ARZU İLHAN BABAOĞLU

35 YIL EMEK

AYTEN AKALIN

35 YIL EMEK

SERDAR KAYAOĞLU

35 YIL EMEK

UĞUR SUNGURTEKİN

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MEHMET ÖNDER

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