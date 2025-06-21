BİM aktüel kataloğu yayında! 27 Haziran Cuma BİM'de neler var?
Bu hafta BİM raflarında farklı fırsatlar bulunuyor. 27 Haziran'da kapsayan BİM aktüel kataloğunda; kamp ekipmanları, elektronik ürünler, giyim, küçük ev aletleri, gıda ve temizlik ürünleri gibi pek çok kategoride indirimli ürünler alışverişseverlerle buluşuyor. İşte BİM'in 27 Haziran günlerine özel güncel ürün kataloğu…
Giriş: 21.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:31
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BİM kataloğu bu hafta da gündemdeki yerini aldı. BİM 27 Haziran aktüel kataloğunu derledik. BİM'de haftanın fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; kamp ürünleri, teknolojik aletler, drone ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 27 Haziran güncel kataloğu...
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