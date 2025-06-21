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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu yayında! 27 Haziran Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirime girdi?

        BİM aktüel kataloğu yayında! 27 Haziran Cuma BİM'de neler var?

        Bu hafta BİM raflarında farklı fırsatlar bulunuyor. 27 Haziran'da kapsayan BİM aktüel kataloğunda; kamp ekipmanları, elektronik ürünler, giyim, küçük ev aletleri, gıda ve temizlik ürünleri gibi pek çok kategoride indirimli ürünler alışverişseverlerle buluşuyor. İşte BİM'in 27 Haziran günlerine özel güncel ürün kataloğu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 17:31 Güncelleme: 21.06.2025 - 17:31
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        BİM kataloğu bu hafta da gündemdeki yerini aldı. BİM 27 Haziran aktüel kataloğunu derledik. BİM'de haftanın fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; kamp ürünleri, teknolojik aletler, drone ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte BİM 27 Haziran güncel kataloğu...

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