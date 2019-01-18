İzmir'de 9 Ocak sabahı Aliağa ilçesindeki bir tatil köyüne düzenlenen baskında 1 ton, 12 Ocak günü ise Foça ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 200 kilo skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 20 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi tutuklandı.

SEVK SIRASINDA KOLAYLIK SAĞLAMIŞ

DHA'da yer alan habere göre, güvenlik güçlerince büyük bir titizlikle yürütülen soruşturma ve operasyonun ardından gözaltına alınıp, tutuklanan Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkozanoğlu'nun uyuşturucunun sevki sırasında denetim noktalarında kolaylık sağlamakla görevli olduğu ve bunun karşılığında uyuşturucu çetesinden komisyon aldığı öne sürüldü.





