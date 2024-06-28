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        Haberler Gündem Güncel Bingöl'de orman yangınları çıktı! - Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Bingöl'de orman yangınları çıktı!

        Bingöl'ün Genç ve Kiğı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere çok sayıda ekip tarafından müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 15:04 Güncelleme: 28.06.2024 - 15:14
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        Bingöl'de orman yangınları çıktı!
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        Bingöl'ün Genç ile Kiğı ilçelerinde çıkan orman yangınlarına kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        AA'da yer alan habere göre Genç ilçesinin Döşekkaya ile Kiğı ilçesinin Darköprü köylerindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

        İhbar üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdare, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Her iki yangına toplam 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinası, 3 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale sürüyor.

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