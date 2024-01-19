Bingöl'de jandarmadan öğrencilere karne hediyesi

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Büyükbaş İlkokulundaki öğrencilere karne hediyesi verdi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından jandarma mesleğinin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Büyükbaş Köyü İlkokulundaki öğrenciler ziyaret edildi.

Ziyarette, öğrencilerin moral olması amacıyla ara tatil öncesi karne hediyesi olarak kışlık giyim ihtiyaç malzemeleri ile çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.