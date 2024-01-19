Bingöl'de jandarmadan öğrencilere karne hediyesi
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Büyükbaş İlkokulundaki öğrencilere karne hediyesi verdi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı personeli, merkeze bağlı Büyükbaş İlkokulundaki öğrencilere karne hediyesi verdi.
İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından jandarma mesleğinin tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla Büyükbaş Köyü İlkokulundaki öğrenciler ziyaret edildi.
Ziyarette, öğrencilerin moral olması amacıyla ara tatil öncesi karne hediyesi olarak kışlık giyim ihtiyaç malzemeleri ile çeşitli ikramlıklar dağıtıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.