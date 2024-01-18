Bingöl'de 4 kilogram esrar ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda T.D. ve H.A'yı 4 kilogram kubar esrar ile yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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