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        Bingöl'de 4 kilogram esrar ele geçirildi

        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:44 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:48
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        Bingöl'de 4 kilogram esrar ele geçirildi
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        Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda düzenlediği operasyonda T.D. ve H.A'yı 4 kilogram kubar esrar ile yakaladı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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