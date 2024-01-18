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        Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 15 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 13:55 Güncelleme: 18.01.2024 - 13:55
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        Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 15 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Bingöl ve Şırnak'ta kar nedeniyle 15 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı dolayısıyla merkeze bağlı 7, Adaklı ve Karlıova ilçelerinde ise üçer köyün yolu ulaşıma kapandı.

        Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz ve Güneyyaka köylerine de kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, 2 köy yolunu açmak için çalışma yapıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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