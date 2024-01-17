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        Yedisu'da "Kurumlar ve Köyler Arası Voleybol Kardeşlik Turnuvası" düzenlendi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde "Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 17:07 Güncelleme: 17.01.2024 - 17:24
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        Yedisu'da "Kurumlar ve Köyler Arası Voleybol Kardeşlik Turnuvası" düzenlendi
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde "Kurumlar ve Köyler Arası Kardeşlik Voleybol Turnuvası" gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuva öncesinde şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Furkan Başar, turnuvaya katılan takımlara teşekkür ederek, başarı diledi.

        12 takımın yer aldığı turnuvada Döşengi Spor, finalde rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

        Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupalarını Kaymakam Başar, Belediye Başkanı Ömer İsen ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Ferit Kahriman verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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