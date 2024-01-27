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        Kar nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara kumanya ulaştırıldı

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:21 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:26
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        Kar nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara kumanya ulaştırıldı
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        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunda mahsur kalanlara AFAD ve Türk Kızılay tarafından kumanya dağıtıldı.

        Kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Tapantepe mevkisinde birçok araç yolda kaldı.

        AFAD ile Türk Kızılay ekipleri de ihbar sonucu bölgeye giderek vatandaşlara kumanya ulaştırdı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD ve Kızılay çalışanlarına teşekkür ederek, "Sürücülerimizin yoğun kar yağışında yola çıkmamalarını, eğer mecburlarsa kış lastikleriyle ve zincir takarak seyahat etmelerini bir kere daha hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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