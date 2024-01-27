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        BİNGÖL- ERZURUM KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI (2)  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 01:11 Güncelleme: 27.01.2024 - 01:11
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        BİNGÖL- ERZURUM KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI (2)  
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        KENTMERKEZİNDE KAR TEMİZLİĞİ

        Bingöl´de etkili olan kar nedeniyle belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı. Bingöl Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü´nden yapılan açıklamada, kent merkezindeki ana caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Aracınızda zincir ve çekme halatı bulundurunuz. Kar lastiği taktırmadan trafiğe çıkmayınız. Don ve buzlanma olaylarına karşı tedbirli olunuz. Sıcaklığın eksi 10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın. İçme suyu borularını donmalara karşı koruyunuz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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