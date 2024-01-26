Bingöl'de 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Bingöl-Erzurum kara yolunda kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

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