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        Bingöl'de 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:08
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        Bingöl'de 20 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde tipi ve kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

        Kar yağışı il genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Bingöl-Erzurum kara yolunda kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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