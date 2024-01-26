Bingöl'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

M.Ö. yönetimindeki 01 CFZ 46 plakalı otomobil, kar ve tipinin etkili olduğu Karlıova-Erzurum kara yolunun Çatak köyü mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 NUU 59 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki Cahide Ö. (47) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü M.Ö, F.Ö, İ.Ö, R.Ö, kamyonetteki S.Y. ve M.M.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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