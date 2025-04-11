Bir kadın cinayeti haberi daha! Eşini öldürüp intihar etti - Güncel haberler

Bir kadın cinayeti haberi daha! Eşini öldürüp intihar etti - Güncel haberler

Bir kadın cinayeti haberi daha! Eşini öldürüp intihar etti Bir kadın cinayeti de Konya'dan geldi. Konya'da eşini vurarak öldüren koca aynı silahla kendini vurarak yaşamına son verdi

Anadolu Ajansı Giriş: 11.04.2025 - 19:15 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:15 facebook

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