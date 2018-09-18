Elena Carnelia’yı bir otel odasında döverek öldüren İbrahim Timur’un aldığı müebbet cezası, duruşmalara kravatlı katıldığı için iyi hali dikkate alınarak 25 yıl hapse indirildi.

Ayşegül Usta'nın Hürriyet'teki haberine göre, eğlence mekanında tanıştığı Elena Carnelia’yı, (41) Mart 2016’da bir otel odasında döverek öldürdüğü iddiasıyla ile yargılanan İbrahim Timur (23) ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Timur katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan İbrahim Timur “Beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum. Bir çocuğum ve eşim var. Ailecek mağduruz” dedi. Mahkeme heyeti, Timur’a verdiği müebbet hapis cezasını duruşmalardaki iyi halini dikkate alarak Timur’a 25 yıl ağır hapse indirdi.

ABLASI TANIYAMAMIŞTI

Davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, otel odasında çıkan tartışma üzerine Timur’un, Carnelia’nın alın kısmına vurduğunu, boğazını sıkıp ağız ve burnunu yastıkla kapatarak nefessiz kalmasına neden olup ölümüne yol açtığını iddia etmişti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Elena Carnelia’nın ablası Mariana Dinu ise “Cenazeyi almak için geldiğimde kardeşimi ayağının üzerindeki doğum izine bakarak ve sağ ayağındaki ikinci tırnakta bulunan deformasyonla tanıdım” demişti.

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