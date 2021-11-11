Uzungöl'de ne oluyor?

Karısını boğarak öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu 0:00 / 0:00

İHA

İlçede meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.K. (43), dün sabah çocukları okula gittikten sonra tartıştığı eşi Sanem K.'yi (35) iple boğarak öldürdü.

İHA'da yer alan habere göre, korkunç olaydan sonra dışarı çıkan H.K., okulda çocuklarını bekleyip onları akrabalarının evine götürdü. H.K. bu sabah da, Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşini iple boğarak öldürdüğünü itiraf edip teslim oldu.

POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ

Olayın yaşandığı eve gelen polis ekipleri, H.K.'nin akrabalarıyla evin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler genç kadını yerde hareketsiz halde buldu. İlk tespitlere göre iple boğularak katledildiği anlaşılan genç kadının cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

MESAJI KAN DONDURDU

Eşini boğarak öldürdüğü iddia edilen H.K.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım” yazdığı ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü sürüyor.