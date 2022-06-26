'Bir Şansım Olsa' yeni sezona Ahu Sungur ile 'Merhaba' diyor!

'Bir Şansım Olsa' yeni sezona Ahu Sungur ile 'Merhaba' diyor! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Gerçek yaşamdan etkileyici hikayeleri seyirciyle buluşturan program 'Bir Şansım Olsa', artık başarılı oyuncu Ahu Sungur'un sunumuyla ekrana gelecek.

Programı heyecanla beklediğini belirten oyuncu Ahu Sungur, 'Bir Şansım Olsa'nın Cumartesi günü ekrana gelecek yeni sezonunda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Reyting başarısıyla dikkat çeken program, yeni sezonda da ikinci bir şans isteyenlere kapılarını açmaya devam edecek.

Ahu Sungur'un sunumuyla 'Bir Şansım Olsa', Cumartesi-Pazar saat 13.00’te Show TV’de!