Son dakika! Bitcoin ilk kez 100 bin TL'yi aştı - haberler

Tanesi 100 bin TL 0:00 / 0:00

Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Online ödeme sistemleri devi PayPal platform üzerinden kripto parayla ödeme imkanı sunmaya başlayacağını açıkladı.

Önümüzdeki haftalarda ilk olarak ABD'deki kullanıcılar Bitcoin ve diğer kripto paralarla PayPal üzerinden ödeme yapabilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2021'de diğer ülkelerde de kripto para kullanımına izin verilecek.

Açıklama öncesi 12 bin doların hemen üzerinde bulunan Bitcoin 13 bin doların üzerini gördü ancak bu seviyede şimdilik tutunamadı. Bu sabah itibarıyla 12 bin 800 dolara geriledi.

Bitcoin Aralık 2017'de 19 bin 783 dolarla tarihi zirvesine yükselmişti. Dolayısıyla PayPal açıklamasına rağmen rekor seviyesinin hala çok altında.

Ancak TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı sebebiyle, TL bazında dün akşam bir ilk yaşandı ve 1 Bitcoin 100 bin TL değerini aştı.

DOLAR O DÖNEM 3.84 LİRAYDI

Bitcoin yaklaşık 3 sene önce dolar bazında rekor kırdığında dolar/TL 3.84 seviyesindeydi.

Rekor seviyelerinden uzakta olsa da Bitcoin özellikle koronavirüs salgını başladığından bu yana dolar bazında yatırımcısını fazlasıyla memnun etti.

Bitcoin'in değeri 13 Mart'ta 4.660 dolara kadar gerilemişti. Yani son 7 ayda dolar bazında yüzde 172 kazandırdı. TL bazında kazanç ise yüzde 197'yi buldu.