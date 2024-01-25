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        Bitlis'te kardan kapanan 213 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı

        BİTLİS'te kardan kapanan 266 köy yolundan 213'ü ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 10:53 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:55
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        Bitlis'te kardan kapanan 213 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı
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        BİTLİS'te kardan kapanan 266 köy yolundan 213'ü ekiplerin çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı.

        Kentte dün aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 1 metreyi, yüksek kesimlerde 1,5 metreyi geçti. Kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı. 60 iş makinesi ve 80 personel ile yürütülen çalışmalarda 213 köy yolu, yeniden ulaşıma açıldı. Kalan 53 köy yolunu açmak için de çalışmalar sürüyor. Belediye ekipleri ise kent merkezinde kar temizleme çalışması yapıyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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