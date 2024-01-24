Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri

        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:00 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında Adilcevaz- Patnos kara yolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Özgür Keskin´in kontrolünü yitirdiği 34 GJL 740 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ahmet Fidan yönetimindeki 29 AAP 732 plakalı TIR´a arkadan çarpıp, altına girdi. Kazada, Hasancan Hopoğlu (28) ve Vahap Hopoğlu (70) hayatını kaybetti, sürücü Özgür Keskin de yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ölen 2 kişinin cesediyle yaralı Keskin araçtan çıkartıldı. Özgür Keskin, ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cesedi de otopsi işlemleri için aynı hastanenin morguna götürüldü.

        İlçede yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yan yatan araca da yine ekipler müdahale etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bitlis haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bitlis Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bitlis'te, 266 köy yolu kardan kapandı
        Bitlis'te, 266 köy yolu kardan kapandı
        Bitlisli kayakçılar, altın madalya hedefiyle dondurucu soğukta antrenman ya...
        Bitlisli kayakçılar, altın madalya hedefiyle dondurucu soğukta antrenman ya...
        Hizan Kaymakamı Özçelik, kan bağışında bulundu
        Hizan Kaymakamı Özçelik, kan bağışında bulundu
        Hizan'da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Hizan'da mesleki eğitim değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Ahlat'ta açılan kurslarla "Geleneksel Taş İşçiliği" yaşatılıyor
        Ahlat'ta açılan kurslarla "Geleneksel Taş İşçiliği" yaşatılıyor
        Tatvan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Tatvan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı