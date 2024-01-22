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        Tatvan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 15:59
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        Tatvan'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
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        Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı.

        Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri ile Vangölü Aktivistleri Derneği ve Gönüllü Veteriner Hekimler ve Teknikerler Derneği üyeleri, yaban hayvanları için çalışma başlattı.

        İlçe merkezinde bir araya gelen dernek üyeleri ve merkez görevlileri, Nemrut Dağı eteklerine giderek doğadaki hayvanlar için yem bıraktı.

        Vangölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Dilruba Ercan, belediye görevlileri ve iki derneğin üyelerinin farkındalık çalışması yaptığını söyledi.

        Son günlerde etkili olan kar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten Ercan, bu nedenle yaşam alanlarında yemleme çalışması yaptıklarını dile getirdi.

        Veteriner Efe Yürek ise beslenemeyen vahşi hayvanların ilçe merkezine kadar geldiğini ifade ederek, "Bu durum insanlar için de yaban hayvanlar için de tehlike oluşturuyor. Bunun önüne geçmek için doğada belirlenen yerlere yiyecek bırakılması gerekiyor." dedi.

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