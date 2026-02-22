Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Bitlis'te okul müdürlerine yapılan saldırı kınandı

        Türk Eğitim-Sen Bitlis İl Başkanı Nedim Emektaroğlu ve sendika üyeleri, Ahlat ilçesinde iki okul müdürünün saldırıya uğramasını protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Türk Eğitim-Sen Bitlis İl Başkanı Nedim Emektaroğlu ve sendika üyeleri, Ahlat ilçesinde iki okul müdürünün saldırıya uğramasını protesto etti.


        Selçuklu Çarşısı önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Emektaroğlu, 20 Şubat'ta Ahlat Abdurrahman Gazi İlkokulu öğrencilerinin okul dışında karıştığı bir kavganın ardından bazı velilerin konuyu okula taşıyarak okul müdürünü darp ettiğini belirtti.

        Olayı yatıştırmak isteyen Ahlat Saadet Ayber Özel Eğitim Uygulama Okulu müdürünün de saldırıya uğradığını dile getiren Emektaroğlu, iki okul müdürüne yönelik saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

        Eğitim kurumlarının milletin geleceğini şekillendiren yapılar olduğunu söyleyen Emektaroğlu, şunları kaydetti:

        "Unutulmamalıdır ki öğretmene uzanan el, aslında milletin vicdanına uzanmıştır. Hiçbir gerekçe, hiçbir öfke ve hiçbir anlaşmazlık eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti meşru kılamaz. Sorunların çözüm adresi sokak dili değil hukuk, akıl ve sağduyudur. Eğitim yuvalarımızda şiddetin gölgesine asla müsaade etmeyeceğiz. Fedakarca görev yapan, gece gündüz demeden öğrencilerimizin başarısı için emek veren tüm öğretmenlerimizin ve idarecilerimizin yanında olduğumuzu kararlılıkla ifade ediyoruz. Öğretmen bir milletin hafızası, vicdanı ve geleceğidir. Eğitim camiamızın onuru, bizim onurumuzdur. Yetkili mercileri, eğitim çalışanlarına yönelik bu tür saldırılara karşı daha caydırıcı tedbirler almaya davet ediyor, sorumluların hukuk önünde hesap vermesini bekliyoruz."

