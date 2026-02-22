Canlı
        Haberler Yerel Haberler Bitlis Haberleri Haberleri

        Adilcevaz'da ramazan ekinliği düzenlendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 12:07
        Adilcevaz'da ramazan ekinliği düzenlendi

        Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan etkinliği düzenlendi.

        Adilcevaz Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşların ramazanın maneviyatını yaşaması sağlandı.


        Animasyon gösterileri, oyun grupları ve ikramlarrın yapıldığı program çocuklardan ilgi gördü.

        Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, göreve geldikleri 21 aylık süreçte hayata geçirilen hizmet ve projeler hakkında bilgi verdi.

        Ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu belirten Akbaba, etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

        Etkinlikte sahne alan ilahi sanatçısı Muzaffer Gürler de ilahiler seslendirdi.

        Konserin ardından umre ziyareti, tablet ve çeşitli hediyeler için çekiliş yapıldı.

