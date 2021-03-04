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MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı/Ek Fotoğraf 2
04 Mart 2021 Perşembe, 19:37 DHA

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı/Ek Fotoğraf 2
Bitlis’te askeri helikopterin düştüğü bölgede çalışmalar zorlu şartlarda devam ediyor
04 Mart 2021 Perşembe, 19:10 İHA

Bitlis’te askeri helikopterin düştüğü bölgede çalışmalar zorlu şartlarda devam ediyor
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı/Ek Fotoğraf
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 DHA

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı/Ek Fotoğraf
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı(Fotoğraf)
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 DHA

MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı, 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı(Fotoğraf)
Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü. Kazada 9 askerimiz şehit oldu, 4 asker yaralandı.
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü. Kazada 9 askerimiz şehit oldu, 4 asker yaralandı.
Tatvan’da helikopter düştü
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 İHA

Tatvan’da helikopter düştü
Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı
04 Mart 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Mavi kategorideki Bitlis'te, validen esnafa 'tedbir' uyarısı
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Kaymakam Yelek’ten okul ziyareti
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Kaymakam Yelek’ten okul ziyareti
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Namaz Vakitleri BİTLİS Namaz Vakitleri
Hizan’da kontrollü normalleşme denetimi
04 Mart 2021 Perşembe, 16:00 İHA

Hizan’da kontrollü normalleşme denetimi
Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
04 Mart 2021 Perşembe, 17:00 DHA

Bitlis büryanına coğrafik işaret tescil belgesi verildi
Ahlat’ta normalleşme denetimi
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Ahlat’ta normalleşme denetimi
Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı
04 Mart 2021 Perşembe, 15:00 DHA

Bitlis'te, araçta 20 kilo eroine 3 gözaltı
Bitlis’te 20 kilo eroin ele geçirildi
04 Mart 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Bitlis’te 20 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis´te AFAD gönüllülerine yüz yüze kurtarma eğitimi başladı
04 Mart 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Bitlis´te AFAD gönüllülerine yüz yüze kurtarma eğitimi başladı
Bitlis’te 20 gönüllü genç AFAD eğitimi alıyor
04 Mart 2021 Perşembe, 09:00 İHA

Bitlis’te 20 gönüllü genç AFAD eğitimi alıyor
Bitlis'te tarımsal üretim, yüzde 30 arttı
03 Mart 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Bitlis'te tarımsal üretim, yüzde 30 arttı
Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
03 Mart 2021 Çarşamba, 10:00 İHA

Tarım ve hayvancılık sektörü 2020 yılında Bitlis'e 3 milyar TL kazandırdı
Tatvan'da bir köy karantinaya alındı
02 Mart 2021 Salı, 22:00 İHA

Tatvan'da bir köy karantinaya alındı
Tatvan'daki feribot, yüzen otel olacak
02 Mart 2021 Salı, 19:00 DHA

Tatvan'daki feribot, yüzen otel olacak
Düşük riskli Bitlis'te öğrenciler dersbaşı yaptı
02 Mart 2021 Salı, 15:00 DHA

Düşük riskli Bitlis'te öğrenciler dersbaşı yaptı
Bitlis'te yüz yüze eğitim başladı
02 Mart 2021 Salı, 13:00 İHA

Bitlis'te yüz yüze eğitim başladı
Tatvan Belediyesinden gülümseten paylaşım
02 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Tatvan Belediyesinden gülümseten paylaşım
Ahlat’ta kar yağışı
02 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Ahlat’ta kar yağışı
Bitlis´te mart karı; 25 köy yolu kapandı
02 Mart 2021 Salı, 12:00 DHA

Bitlis´te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Bitlis’te 25 köy yolu ulaşıma kapandı
02 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Bitlis’te 25 köy yolu ulaşıma kapandı
TÜRŞAD zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı
01 Mart 2021 Pazartesi, 14:00 İHA

TÜRŞAD zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı
“Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO yolunda
01 Mart 2021 Pazartesi, 13:00 İHA

“Geleneksel Ahlat Taş İşçiliği” UNESCO yolunda
(Özel) Bitlis’te kardelen ve çiğdemler çiçek açtı
01 Mart 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

(Özel) Bitlis’te kardelen ve çiğdemler çiçek açtı
Bitlis’te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi
28 Şubat 2021 Pazar, 14:00 İHA

Bitlis’te terör örgütüne ait gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Bitlis'te, teröristlerin toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi
28 Şubat 2021 Pazar, 13:00 DHA

Bitlis'te, teröristlerin toprağa gömülü yaşam malzemeleri ele geçirildi
68 yaşında, şah damarına takılan stent ile sağlığına kavuştu
27 Şubat 2021 Cumartesi, 19:00 DHA

68 yaşında, şah damarına takılan stent ile sağlığına kavuştu
Bitlis Belediyesinin yeni logosu belirlendi
27 Şubat 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Bitlis Belediyesinin yeni logosu belirlendi