Bitlis'te kayalıklardan düşen genç, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde ot toplamak için gittiği dağda kayalıklardan düşerek yaralanan genç, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Döküktaş köyünün Kayaç mezrasında, ot toplamak için dağlık araziye çıkan 18 yaşındaki R.G, dengesini kaybederek kayalıklardan yuvarlandı.



İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.



Bölgedeki zorlu arazi şartları nedeniyle Bitlis ve Pervari'den UMKE görevlileri de destek amacıyla olay yerine yönlendirildi.



Yaralı genç, bölgeye giden ambulans helikoptere alınarak Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

