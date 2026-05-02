Bitlis Valisi Karakaya, işçileri ziyaret etti

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçileri ziyaret etti.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Vali Karakaya, Hüsrevpaşa Hamamı restorasyonunda çalışan işçilerle bir araya geldi.



Çalışanlara karanfil veren Karakaya, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hüsrevpaşa Hamamı'nın hem Bitlis'e hem de ülke turizmine önemli katkı sağlayacağını belirtti.



Karakaya'ya Belediye Başkan Yardımcısı Şirin Kurtulgu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner ve Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak eşlik etti.

