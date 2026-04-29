Bitlis'te yatağa bağımlı kişiye hasta yatağı desteği
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyünde, kas hastalığı bulunan hastaya tam ortopedik hasta yatağı desteğinde bulunuldu.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Şaban Ergene koordinasyonunda yürütülen çalışmada, Ahlat Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri tarafından 20 yaşındaki kas rahatsızlığı bulunan hastaya tam ortopedik hareketli yatak temin edildi.
Hastayı evinde ziyaret ederek yatağı teslim eden ekipler, kontrollerini de yaparak taleplerini dinledi.
Doç. Dr. Ergene, evde sağlık hizmetlerinin özellikle yatağa bağımlı hastalar açısından önem taşıdığını belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine bulundukları yerde erişimini sağlamak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.
