Bitlis'te şarampole devrilen minibüsteki 7 kişi yaralandı

Bitlis'te minibüsün şarampole devrilmesi sonucu, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.



Van'dan gelerek Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden Bahçesaray'a giden İ.B yönetimindeki 21 TJ 211 plakalı minibüs, Bitlis-Hizan kara yolu Yolalan beldesi mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.



Ambulanslarla Hizan ve Tatvan ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralıların, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

